Vacunas: Definen 5 requisitos, las alcaldías reinician gestiones

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escobar / La Paz

Luego de al menos seis meses, el Ejecutivo definió cinco requisitos para que los gobiernos subnacionales del país puedan comprar vacunas desde el exterior. Las exigencias van desde la certificación del laboratorio de origen hasta una garantía de la cadena de frío. Diferentes alcaldías del país reiniciaron gestiones para la compra o la donación de los dosis.

“Los gobiernos autónomos (…) de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2021 podrán realizar contrataciones directas en el extranjero para la adquisición de vacunas contra la Covid-19”, se lee en el segundo artículo del Decreto Supremo 4521 que fue aprobado por el presidente Luis Arce.

La norma establece que las alcaldías deben presentar: certificado de origen de la vacuna emitido por el laboratorio productor (primero), la garantía del proveedor de la cadena de frío para el traslado desde el laboratorio productor hasta el país (segundo), un informe que garantice el manejo de la cadena de frío al interior del territorio nacional de acuerdo con las especificaciones técnicas del tipo de dosis (tercero).

Deben presentar además una propuesta que se enmarque en el plan nacional especificando la universalidad, gratuidad y voluntariedad (cuarto). Deben realizar el registro sanitario de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud o su homologación (quinto).

“El decreto facilita aún más la adquisición de las vacunas por parte de los gobiernos subnacionales. Ustedes saben que sostuvimos una reunión la semana pasada con los municipios y las gobernaciones que solicitaron adquirir vacunas”, dijo ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza. “Si ellos (las alcaldías) quieren hacer la compra de forma directa pueden hacerlo cumpliendo estos requisitos y el decreto aprobado el miércoles”, agregó.

La respuesta municipal

El alcalde de Cercado (Cochabamba), Manfred Reyes Villa, participó la semana pasada en un encuentro entre las autoridades del Gobierno y municipios para gestionar las compras directas. “Ni bien retorné de la reunión con el Ministro de Salud en La Paz, lo primero que hice fue retomar contacto con los laboratorios”, sostuvo.

Después de conocer la aprobación del decreto, Reyes Villa dijo que ya comenzaron a enviar ofertas a los laboratorios y recibieron algunos precios de las vacunas. “Incluso (…) una institución nos comunicó que podrían venir (las dosis) en calidad de donación. Acabo de enviar otra carta y estamos trabajando en todos los frentes para obtener los biológicos”, sostuvo.

Según el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, “lo primero” que hará es volver a retomar sus contactos. “Realizaremos las gestiones que correspondan para agotar todas las posibilidades a nivel internacional porque -como ustedes saben- no hay en el mercado nacional proveedores ni ofertas de vacunas”, aseguró.

Fernández dijo que volverá a “tocar las puertas” tanto para comprar las dosis como para conseguir donaciones. “Hice gestiones, como Alcalde, con Estados Unidos, específicamente con Florida”, afirmó. “Además, estaré en contacto con mis colegas del país porque si nos unimos podríamos hacer una compra en conjunto y distribuir (el lote) a todo el país. Así asegurar que la vacunación sea masiva y tener lo más pronto posible la disponibilidad de las mismas”, agregó.

En cambio, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, descartó la posibilidad de adquirir más dosis. “Si hay alcaldías que tienen la capacidad de comprar las vacunas y tienen los contacto lo harán. En cambio, en El Alto no se tiene eso. Sabemos que la adquisición de las vacunas se hará de institución a institución, de Gobierno a Gobierno y no tenemos conocimiento de cuánto cuestan las dosis, cuánto presupuesto se destinará. Al no tener estos detalles, no podremos hacerlo”, explicó.

Según Copa, la solución es “trabajar de forma coordinada” con el Gobierno para que puedan llegar las vacunas del nivel central a la población.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que la comuna paceña busca proveedores de vacunas anti-Covid que garanticen la cadena de frío. Para este fin, según el burgomaestre, se reactivan los contactos y conversan con las autoridades municipales de otras regiones para sumar un lote importante.

“Estamos reactivando nuestros contactos de proveedores de vacunas que los habíamos congelado porque parecía que no era posible (comprar). Ahora estoy en contacto con el Alcalde de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija porque también todo depende del volumen. Si dicen: ‘¿cuántas vacunas quieres?, les respondes: ‘500 mil’ y ellos indican: ‘yo ofrezco más de 20 millones’”, explicó.

El burgomaestre dijo que el problema no es comprar o descartar la idea, sino es buscar proveedores que garanticen la cadena de frío. “Hay que buscar un proveedor que diga ‘yo te lo llevo hasta el país’”, sostuvo sobre el requisito que estableció el Ejecutivo para que los gobiernos subnacionales obtengan las dosis.

Arias dijo que buscó y no encontró en el cuerpo normativo la posibilidad de que el Gobierno facilite su logística para las alcaldías y en ese caso el traslado de vacunas sería por Boliviana de Aviación (BOA), tal y como lo hace el Ministerio de Salud.

El burgomaestre aseguró que se deben mover algunas partidas presupuestarias en la comuna para cubrir el costo de los inyectables, ya que otro requisito para las alcaldías es la gratuidad para la población y así ampliar la campaña de vacunación.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, anunció que trabaja en una serie de alternativas para comprar vacunas. “Comenzamos a trabajar sobre este tema, es por eso que cotizamos el precio de las mismas. Hay vacunas que van desde los dos hasta los 38 dólares, entonces estamos conversando con los alcaldes de las capitales del país para establecer cómo hacer la compra”, dijo, según el diario local El País.

Empresarios apuntan a los municipios para adquirir las vacunas

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) apunta a las alcaldías para coordinar la adquisición de vacunas. Este sector asumió la determinación después de conocer que el Gobierno rechazó su propuesta para adquirir medio millón de dosis.

“Insistiremos con los gobiernos subnacionales porque entendemos que ellos arribaron a un acuerdo con el Gobierno nacional para adquirir las vacunas”, afirmó el gerente de la CNC, Javier Jáuregui.

El representante del sector dijo que buscan dar una mayor protección, en especial a los trabajadores “que salen día a día a sus fuentes laborales”.

Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), dijo que insistirán en obtener permiso para traer las dosis. “Probablemente el temor es que se comercialicen las vacunas en esta fase y nuestra intención no es ésa. La nuestra es traerlas para ayudar en el proceso de inmunización de los trabajadores, de los empleados y hacerlo de forma gratuita”, afirmó.

El ministro de salud, Jeyson Auza, indicó que no se cerrarán a ninguna posibilidad. “En lo que seremos implacables es en exigir que las vacunas que se traigan al país deben tener un carácter universal y gratuito. (…) Nosotros -como Gobierno nacional- hacemos los esfuerzos para garantizar que el 100% de la población vacunable cuente con una dosis, que sea accesible, segura y eficaz y gratuita”, explicó.