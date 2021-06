Vecinos de Mapiri denuncian quema de viviendas por parte de supuestos avasalladores

Fuente: Página Siete

Por un conflicto limítrofe, habitantes del municipio de Mapiri, en la provincia Larecaja del norte de La Paz, denunciaron la quema de todas las casas de la localidad de Santiago Pata, debido a un conflicto de límites con supuestos avasalladores.

Mediante un video difundido en las redes sociales, los lugareños de la localidad afectada mostraron los daños que sufrieron sus viviendas.

De acuerdo con testimonios de los vecinos del lugar, algunas personas llegaron con la intención de prender fuego a las casas, echándoles gasolina e incluso intentaron encender dinamitas, reportó Splendid.

“Todo han robado, todo se lo han sacado con gasolina (quemaron las casas), no les ha importado quemar. Han venido a robar. Yo no he dejado que quemen mi casa, yo me he entrado. No puede ser la gente tan mala, todo lo han quemado, no hay nada a salvo”, lamentó entre lágrimas una de las residentes de la localidad.

Todas las casas del cantón de Achiquiri resultaron quemadas, según un reporte de Mapiri TV.