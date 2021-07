Adepcoca: Lluta dice que el diálogo no está roto y denuncia amenazas de muerte

El secretario ejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Armin Lluta, denunció que recibe amenazas de muerte y señaló que el Gobierno se parcializó con el grupo que lidera Elena Flores. Ayer, el diálogo entre ambos sectores concluyó sin avances y el Ministerio de Gobierno informó que ya no será mediador.

Lluta afirmó que el diálogo se trabó porque el Gobierno y el grupo de Flores, afín al MAS, insisten en que se convoque a elecciones y que el sello de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) sea manejado por ambas dirigencias.

“El diálogo no se ha roto, pero hemos visto la radicalidad del gobierno, por eso abandonamos. Solo discutimos un punto. Hemos pedido un cuarto intermedio”, dijo Lluta en conferencia de prensa.

El conflicto se da porque un sector, que lidera Flores, creó un mercado paralelo de coca, a pesar de que la ley sólo autoriza la vigencia del mercado de Villa Fátima, que es controlado por el grupo de Lluta.

El sello de Digcoin es el que autoriza el traslado de coca, pero el Gobierno dejó este sello al grupo de Flores, lo que molestó al sector de Lluta.

“Nosotros hemos querido llegar a serios acuerdos después de 7 horas de diálogo, nosotros habíamos dado una salida, hemos planteado que el sello de Digcoin baje a las oficinas de Villa Fátima, si realmente queremos la unidad, cuando ellos nos plantean que se lleve una asamblea en La Paz, pero nosotros planteamos que sea en los Yungas. Hemos puesto esas consideraciones, pero el gobierno usa la ley cuando le conviene”, dijo Lluta.

Dijo que el Gobierno planteó que el uso del sello se divida entre el grupo de Lluta y Flores, pero esto fue rechazado.

“El gobierno se parcializa con la señora Elena Flores. No podemos permitir porque la asamblea ha sido clara, continúa el mandato a la cabeza de mi persona”, dijo Lluta.

Dijo que recibió amenazas, pero que no tiene miedo.

“Las amenazas están llegando a mi familia, a mi persona y al directorio. Dicen que me van a hacer desaparecer si no aceptamos ir a elecciones. No tengo miedo, voy a hacer respetar que Adepcoca no se va a entregar al Gobierno ni a la señora Elena porque ha decido la asamblea”, señaló.

Aseveró que el lunes el directorio de Adepcoca y los dirigentes de la regionales tomarán determinaciones para el futuro.

