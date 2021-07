Alemania donará vacunas a otros países a partir de agosto

Alrededor del 60 por ciento de los alemanes ya han recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. Los políticos creen que se ha alcanzado un hito: hasta la fecha, «se pudo ofrecer la vacuna a todas las personas en Alemania que la desearan», dice el informe sobre la campaña de vacunación del Ministerio Federal de Salud del 26 de julio de 2021.

Pero la voluntad de vacunarse ha disminuido. No obstante, se esperan otros 100 millones de dosis de vacunas para el tercer trimestre, de julio a septiembre. Actualmente, la disponibilidad es superior a la demanda.

El gobierno alemán había prometido donar al menos 30 millones de dosis de vacunas para finales de 2021. Las dos vacunas que se donarán serán las de AstraZeneca y Johnson&Johnson.

Recolectar vacunas

El reto en este caso es que primero hay que volver a recolectar las dosis de vacunas que se van a donar. Hay vacunas sobrantes en los centros de distribución de los estados federados, así como dosis de vacunas que ya han sido entregadas a los médicos o a los centros de vacunación. Estas dosis deben devolverse ahora a los almacenes del gobierno federal.

En Alemania ya casi no se usa la vacuna de AstraZeneca

Hay que asegurarse de que la vacuna sea de una calidad impecable y que tenga una fecha de caducidad determinada. En cualquier caso, los médicos alemanes no podrán donar dosis de vacunas al extranjero por su cuenta. Recientemente, algunos médicos se habían quejado de que las dosis de vacunas que se necesitan urgentemente en el extranjero corren el riesgo de caducar en Alemania.

La mayoría de las donaciones se destinan a Covax

A partir del 2 de agosto se entregarán las primeras dosis de vacuna al mecanismo Covax de la OMS. Covax es la abreviatura de «Covid-19 Vaccines Global Access». La iniciativa pretende reducir la desigualdad en la vacunación contra el coronavirus entre los países industrializados, por un lado, y los países emergentes y en desarrollo, por otro.

Pan para el Mundo (Brot für die Welt), la organización humanitaria de la Iglesia Protestante de Alemania, insta a darse prisa. En África, por ejemplo, solo el uno por ciento de la población está vacunada actualmente. Por lo tanto, es importante actuar con rapidez, según la organización. De manera ideal, COVAX debería haber estado mucho mejor equipada desde el principio de lo que ha estado hasta ahora.

Covax es la abreviatura de «Covid-19 Vaccines Global Access».

Alemania no solo donará a COVAX, sino también dará dosis de vacunas directamente a algunos países. Esto supondrá el 20 por ciento de las dosis de vacunas. Las donaciones se destinarán especialmente a los países de los Balcanes Occidentales, otros países en Europa del Este y Namibia. Solo para los Balcanes Occidentales se han destinado tres millones de vacunas.

Críticas a la «diplomacia de las vacunas»

Las donaciones bilaterales no están exentas de polémica. Se les acusa de servir a los objetivos estratégicos del país donante y de formar parte de la «diplomacia de las vacunas». La organización Pan para el Mundo no considera que esto sea tan problemático. Las donaciones bilaterales «no son ideales, pero si se destinan a regiones donde no hay otra vacuna, son mejor que nada».

En opinión de Pan para el Mundo, los 30 millones de dosis de vacunas previstas de Alemania son buenos, pero no son suficientes. Solo una «ampliación de las capacidades» nos hará «llegar más lejos». Se han dado los primeros pasos con más instalaciones de producción in situ. Sin embargo, la liberación de las patentes debería seguir en la agenda, tal y como lo exigen India y Sudáfrica desde octubre de 2020.

(gg)

Fuente: DW