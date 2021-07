Ambulantes del nuevo Abasto denuncian cobros extorsivos para “no molestarlos”

Cuatro comerciantes informales que venden sus productos a bordo de sus camionetas en el primer retorno del nuevo mercado Abasto, en Santa Cruz, denunciaron que un supuesto funcionario de la Alcaldía cruceña los extorsionaría cobrándoles para dejarlos vender sin molestarlos.

“¡No!, semanal Bs 40 pues, yo le dije 50 y usted me dijo 40. La garantía y el respaldo es que no lo vamos a molestar a ustedes, y ustedes se van a anotar a ese cuaderno que yo les voy a mandar para que dejen los Bs 50 semanal”, detalla el audio de la llamada que sostuvieron con el acusado.

Estos comerciantes informales venden queso y huevo sobre sus camionetas, confirmando que no se puede vender dentro del nuevo mercado Abasto porque en el lugar solo se comercializa frutas y verduras.

“Nos vienen a sacar por persona, por camioneta Bs 500, por día Bs 7 y por semana Bs 50 nos quieren sacar. Cada vez estamos sufriendo”, comentó una de las afectadas.

“Siempre estamos coimeando, si no das tu coima no te dejan trabajar. Sufrimos por las autoridades, adentro no es permitido solo se vende frutas y verduras”, señaló otro comerciante.

Responde la Alcaldía

Jhon Menacho, jefe del departamento de Espacios Públicos, descartó totalmente que un funcionario de su área esté inmiscuido en el tema de extorsión.

“Eso es absolutamente falso, en ningún momento he mandado a ningún funcionario y no tengo porqué mandar a ningún funcionario a que haga esos cobros”, adelantó Menacho.

Y añadió que “nosotros estamos con los operativos rutinarios, lo que se tiene que hacer legalmente. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para llegar a esta persona y si tiene que ir preso pues lo vamos hacer”, acotó.