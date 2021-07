Añez: No pido impunidad, pido casa por cárcel

Fuente: paginasiete.bo

En la mañana de este miércoles, familiares de la expresidenta transitoria Jeanine Añez hicieron público un extracto de audio de la audiencia judicial de solicitud de cesación de la detención preventiva, que se llevó a cabo este martes. En el audio se escucha cómo la exmandataria solicita la detención domiciliaria «por su salud».

«Reitero, señor magistrado, que tengo hijos, que soy madre, que me dejen vivir, que no me sigan deteriorando la salud porque eso va a tener una consecuencia nefasta», expresó Áñez.

«No le estoy pidiendo impunidad, ni le estoy pidiendo libertad pura y simple. A qué extremos habremos llegado que nos estamos conformando, por mi salud, de solicitar casa por cárcel», finaliza.

Este martes, el juez Décimo de Instrucción Penal de La Paz, Armando Zeballos, declaró “infundada” la solicitud de cesación a la detención preventiva de Añez, al considerar que se mantienen los riesgos procesales.

La defensa de la exmandataria había pedido que se otorgue detención domiciliaria, ya que en el tiempo que se encuentra detenida no se lograron probar los delitos imputados.

Además del rechazo a la solicitud, en las últimas horas, diferentes niveles del Órgano Judicial aplicaron tres nuevas acciones en contra de la expresidenta: el Ministerio Público amplió dos delitos en su contra y desde Sucre la Fiscalía General informó de la aceptación de una proposición acusatoria por los hechos de violencia en Senkata y Sacaba.