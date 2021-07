Arce a los campesinos: “Hay que vacunarse porque se viene la cuarta ola”

En el área rural existe el convencimiento de que el coronavirus no llega hasta estos puntos y si alguien contrae la enfermedad combaten con medicina tradicional. Las clases en las unidades educativas son presenciales como no ocurre en las ciudades, los campesinos llegan a diario a las ciudades a comercializar sus productos, los viajes son de madrugada y no tienen los controles de bioseguridad.