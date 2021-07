Argentina y Messi van por la gloria en el Maracaná contra Brasil en la final de la Copa América: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El DT albiceleste halló varios componentes que le dan consistencia a su sistema: además de la seguridad de Martínez en el arco, Rodrigo De Paul se hizo manija en el mediocampo, Leandro Paredes y Guido Rodríguez aportan juego y equilibrio, Giovani Lo Celso sociedad con Messi y Nicolás González despliegue y dinámica para acompañar a la Pulga y Lautaro Martínez, referencia de ataque. El once no está confirmado, pero aparecen algunos síntomas de claridad: es poco probable que Cristian Cuti Romero se recupere de la distensión en su rodilla derecha y por eso continuaría Germán Pezzella en la zaga. Tagliafico le ganaría la pulseada a Acuña y Guido Rodríguez a Paredes (¿o jugarán ambos y saldrá Lo Celso?). Además, Molina y montiel pujan en el lateral derecho. En tanto, Ángel Di María tendría minutos como recambio en el complemento y no sería titular.