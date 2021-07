Arias anuncia 72% de vacunados en La Paz; pedirá levantar restricciones si se logra el 85%

Fuente: paginasiete.bo

“Meta cumplida”, anunció la noche de este domingo el alcalde de La Paz, Iván Arias, al informar sobre la jornada de “megavacunación”. Dijo que se logró subir la cobertura al 72% de la población en el municipio y anunció que solicitará levantar las restricciones si se llega al 85% en una semana más.

“Hoy día hemos duplicado el normal de vacunaciones diarias y hemos (aumentado) en diez veces lo que se ha vacunado el viernes (…). El promedio nacional de vacunados es 35% en primeras dosis y con dos dosis el 12%. La Paz, el municipio solito, estamos (sic) en 72%”, aseveró.

Contempló además una modalidad de “vacunación móvil” para llegar hacia la población aún no inoculada. “Agarro la idea y como municipio creo que todos nos podríamos sumar a esta vacunación móvil para que logremos llegar al 90% o 100% de vacunados”, agregó.

En conferencia de prensa, el burgomaestre anunció que sugerirá en reunión ante el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que, si se llega al 85% de vacunados hasta la siguiente semana, se levanten las restricciones en la sede de gobierno.

“Voy a pedir al gobernador que convoque a un COED y ahí voy a sugerir que, en el caso del municipio de La Paz, si hasta la próxima semana llegamos al 85% de vacunados con esta campaña de vacunación puerta a puerta, levantemos las restricciones en el municipio”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, dijo que esta semana se convocará a COED y que se buscará coordinar con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, para lograr una jornada de vacunación para la urbe alteña, ya que en una anterior ocasión se quiso coordinar la inmunización en ambas ciudades, pero la autoridad edil alteña no asistió a la reunión.

“En esta semana se va a convocar al COED. La anterior hemos invitado a la alcaldesa de El Alto (Eva Copa), pero no asistió; tendrá los motivos, pero no asistió, y por lo cual se decidió hacer esta campaña de vacunación. Queríamos hacer en El Alto y en La Paz, pero ella no asistió y solo hicimos en La Paz y se va a coordinar la invitación con la alcaldesa”, dijo Quispe.