Asambleísta Mavy Pedraza, propone trabajar proyecto de Ley departamental de acción inmediata “Alerta Darling”

Este proyecto de ley permitiría denunciar la desaparición de menores de edad en tiempo menor a 24 horas.

Fuente: Asamblea Legislativa Departametal de Santa Cruz

Referente a lo acontecido la semana pasada en el municipio Mairana, sobre la desaparición y muerte de pequeña Darling Estéfani Chávez Meruvia, hecho que conmocionó a la población cruceña.

La asambleísta Mavy Pedraza, presidenta de la Comisión de género generacionales de la Asamblea Legislativa Departamental, propuso ante el pleno de la sesión desarrollada esta mañana, que se pueda trabajar en un proyecto de “ley departamental de acción inmediata”, en el que se pueda denunciar la desaparición de menores de edad en un tiempo menor a 24horas.

Conmovida por este triste hecho, la asambleísta sugirió que dicha Ley lleve el nombre de “Alerta Darling”, en honor a la pequeña que fue secuestrada y asesinada en días pasados. Al mismo tiempo, la asamblea en pleno, durante su 25ª sesión dedicó un minuto de silencio para pedir por el alma de la pequeña Darling.

Lamentó que se tenga que esperar 24 horas, para recién poder sentar una denuncia formal de una persona desaparecida, por el hecho de que desconfíen que está otro lugar,” estamos viendo que el mundo lastimosamente ya no es el que era antes, no podemos seguir con las mismas cosas, somos nuevas autoridades y no podemos ser cómplices y esperar a que se pierdan más vidas” expresó.

Indicó también, que ya está trabajando en el desarrollo de la ley, junto al equipo jurídico de la Asamblea Legislativa Departamental y espera que esta ley sea elevada al nivel central, para que de esa manera se puedan hacer alertas inmediatas en caso de raptos o desapariciones.

Por su parte el presidente de la Asamblea legislativa, Zvonko Matkovic Ribera, expresó que este proyecto de Ley con seguridad va a tener el apoyo de todos los asambleístas. El asambleísta manifestó que “este proyecto de ley es necesario, y que lo sucedido con la niña Darling nos tiene que alertar a todos, puesto que en otros países se toman medidas preventivas cuando se detecta el rapto de un niño y que no se tiene por qué esperar 24 horas. Ciertamente esta ley ayudará para que se modifique la forma de trabajar de la policía y de la justicia, de esta manera podemos evitar que esto vuelva a pasar”, manifestó el presidente Matkovic