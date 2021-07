Autoridades de la oposición: Arias, Camacho, Montes y Reyes Villa, en la mira por denuncias

Erika Segales / La Paz

A menos de cumplir dos meses de gestión como máximas autoridades subnacionales, los gobernadores Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz, y Óscar Montes, de Tarija, además de los alcaldes Iván Arias de La Paz y Manfred Reyes Villa de Cochabamba se encuentran bajo la amenaza de procesos y posibles juicios ante la justicia ordinaria. El burgomaestre paceño es quien enfrenta la mayor arremetida con al menos seis denuncias y en una de ellas con arraigo en su contra.

El 18 de junio, la jueza Claudia Castro determinó que el Alcalde de La Paz sea arraigado y lo conminó a pagar una fianza de 30.000 bolivianos en el marco de la demanda que le sigue el Ministerio de Obras Públicas, por el nombramiento supuestamente irregular del director general ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, cuando fue ministro.

A ese caso se suma otra denuncia que fue interpuesta contra Arias por Omar Durán, exasesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por presunto incumplimiento de deberes en un caso de duplicidad y clonación de matrículas. Un tercer proceso fue instaurado de oficio contra el Alcalde paceño a razón de una resolución de la Defensoría del Pueblo, que recomendó a la Fiscalía de La Paz iniciar investigaciones por supuestos actos de hostigamiento, acoso laboral y persecución política en contra de César Dockweiler.

El cuarto caso tiene que ver con la denuncia interpuesta por una exfuncionaria del Ministerio de Obras Públicas por los presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, acoso político y maltrato psicológico.

El 19 de junio, el presidente del Concejo paceño, Jorge Dulon, informó que aparte de las cuatro denuncias interpuestas contra Arias antes de que asumiera el municipio, cuando se sentó en la silla edil se presentaron dos, con las cuales la cifra asciende a seis.

Dulon calificó estas denuncias como un “amedrentamiento”. “Son procesos que no tienen ni pies ni cabeza. Si uno analiza en detalle, se da cuenta que no hay asidero legal suficiente; pero esto continúa con un objetivo específico de no dejar trabajar al Alcalde”, dijo entonces el concejal.

Por su parte, José Gonzales, director de Asuntos Jurídicos del municipio, apuntó que las denuncias afectan a la Alcaldía, restando tiempo a la primera autoridad edil, quien debe dedicarse a la gestión. “En vez de que el Alcalde esté preocupado por recuperar o gestionar fuentes de ingreso, de un municipio que ha sido dejado totalmente en quiebra por su antecesor, Luis Revilla, tiene que estar preocupado, tomando los recaudos para que no lo lleven preso, para que no lo detengan, para ir a presentar declaraciones, que además en sucesivas oportunidades se han suspendido”, dijo.

Montes en Tarija

El 28 de junio, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, fue imputado de manera formal por la Fiscalía por presuntas irregularidades en construcción del Centro Deportivo de Bicicross, Motocross, Ciclismo y Karting, cuando fue alcalde del municipio de Cercado. La autoridad fue denunciada por el diputado Edwin Rosas (CC), por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias.

El Gobernador tarijeño calificó la actuación del Ministerio Público como una “negligencia” y afirmó que en el cuaderno de investigaciones consta que un perito verificó que las obras contratadas para el proyecto sí se hicieron. Además, apuntó que la obra debía ser concluida por el alcalde que lo sucedió, Rodrigo Paz.

“Sabemos que las acusaciones a los que no somos del MAS nos llegan a cada rato”, expresó Montes y acusó a Rosas de “trabajar con el MAS”. Por su parte, el legislador enfatizó que hizo una “labor de fiscalización”.

Camacho en Santa Cruz

Ayer, el diputado Rolando Cuéllar, del MAS, presentó una denuncia penal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, por la entrega de pruebas antígenonasales vencidas en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián. La autoridad es acusada por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y atentado en contra de la salud pública.

“Hemos oficializado la querella, mañana tiene la respuesta el Ministerio Público. (…) Hemos pedido la aprehensión del Gobernador y del director del Sedes”, manifestó Cuéllar. El martes, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó también que ya se inició una investigación contra Camacho y anunció una denuncia penal.

Al respecto, la senadora Centa Rek, de Creemos, señaló: “La situación actual es de persecución política. El único afán que tiene el MAS es ir buscando por dónde encuentra la mínima fisura o error para tratar de criminalizar cualquier gestión de los opositores (…). El error que pudo haber ocurrido será aclarado por la vía administrativa; no da lugar a ningún tipo de persecución ni proceso penal, porque no es una situación realizada arbitrariamente para generar daño”.

Manfred en Cochabamba

El 2 de junio, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de tres juicios de responsabilidades, entre ellos uno que pone en la mira al alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, por los enfrentamientos del 11 de enero del 2007, que terminaron con la muerte de dos personas y más de 100 heridos.

Según la normativa, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir por dos tercios de voto si se autoriza el proceso penal, que en etapa preparatoria sería iniciado por el Ministerio Público. “Están desempolvando cualquier tema para iniciar una persecución política para los que piensan diferente”, manifestó anteriormente Reyes Villa en una entrevista en El Deber.

