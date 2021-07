Beni: No hay vacunas Sputnik V y AstraZeneca para segunda dosis

El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Juan Carlos Sakamoto, informó el miércoles que se agotó el lote de vacunas Sputnik V y AstraZeneca para aplicar la segunda dosis en el Beni, por lo que se espera un nuevo envío del ministerio del ministerio del área.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

“Ahora el problema no es que el Beni no vacune, el problema es que es no que hay vacunas Sputnik V y AstraZeneca para la segunda dosis, estamos esperando que el Ministerio de Salud haga las gestiones que correspondan para que nos envíe”, dijo.

Su declaración fue a raíz de reclamos de personas que acudieron al Programa Ampliado de Inmunizaciones para recibir la segunda dosis de la Sputnik V, pero les comunicaron que la vacunación en esta segunda fue suspendida hasta nuevo aviso.

Explicó que no pueden aplicar otras vacunas porque no se ha comprobado científicamente que es posible hacerlo.

El galeno, recordó que el tiempo para colocar la segunda dosis de Sputnik V era 20 días y para la AstraZeneca 90 días.

“Tiene que haber comprobación científica para que se pueda colocar otra vacuna, si se le coloca pentavalente a un niño, tiene que ser pentavalente la otra; no hay informe científico para que cambiemos vacuna”, afirmó.

Sin embargo, dijo que las medidas de bioseguridad deben mantenerse por más que las personas reciban las dos dosis, porque algunos contrajeron COVID-19 pese a ser inmunizados en dos ocasiones.

En este sentido, aseguró que el plan “Banderitas Blancas” continuará ejecutando en todo el Beni.