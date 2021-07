Bolívar: En la Academia piden tiempo, más trabajo y menos palabras

Fuente: paginasiete.bo

Bajo la consigna del entrenador Antonio Carlos Zago, “lo que pasa en el vestuario, se queda en el vestuario”, en el día después del superclásico hubo disculpas y el DT pidió tiempo, trabajar más y hablar menos.

“Vamos a intentar hacer de todo para salir de esta situación difícil que es lo que estamos haciendo y en este momento cuanto menos hablamos, mejor es. Así que tenemos que hablar menos y trabajar más, las cosas internas del vestuario de Bolívar se tienen que quedar ahí y las otras cosas tienes que hacer con tranquilidad”, dijo Zago.

Ayer, el primer plantel comenzó a trabajar temprano en Tembladerani. Aproximadamente a las 10:00 apareció el director deportivo, Javier Recio, con la finalidad de calmar el ambiente tenso que se vivía en la casa celeste.

Recio se acercó a dos de los cuatro capitanes, Diego Bejarano y Luis Gutiérrez. Pidió una disculpa por sus declaraciones del viernes anterior, cuando dijo: “El equipo femenino le echa más huevos y fútbol que nosotros. Los jugadores los traje yo y siento vergüenza”.

Recio habló después con los jugadores, en el vestuario. El entrenamiento se desarrolló con normalidad; el único jugador ausente fue Erwin Saavedra que por una molestia muscular fue a realizarse unos estudios médicos. La práctica concluyó a las 11:45 y de a poco los futbolistas abandonaron el estadio, en un buen ambiente.

El primero en retirarse del estadio fue Recio, que dejó de lado las especulaciones sobre su salida y aseguró que no es de su estilo renunciar y que seguiría en el cargo que ocupa desde agosto del año pasado. Respaldó al plantel.

“Con los capitanes y la plantilla lo único que he hecho es darles ánimos. Lógicamente pedir disculpas por las declaraciones del otro día, todo tiene un por qué, pero lo importante es apoyar al equipo. No he renunciado nunca, no es mi estilo y no lo voy a hacer”, enfatizó el español de 48 años.

El mensaje de Zago

El DT brasileño no habló después del clásico. Ayer, sí. Pidió paciencia, aseguró trabajo para pelear por el título o en una clasificación a la Copa Libertadores. “Un entrenador necesita de tiempo. Cuando se cambia un entrenador en la mitad de la temporada, es difícil para quien llega, es difícil para los jugadores, es difícil para la prensa también. Yo pienso que lo más importante este año es mejorar un poco las cosas, intentar pelear por el título, lograr una plaza en la Libertadores porque Bolívar es el más grande de Bolivia. Tenemos que disputar la próxima Libertadores y vamos a trabajar mucho tiempo”, apuntó.