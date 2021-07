Bolívar: Montenegro, el nuevo 9 celeste a quien le gusta el frío

Fuente: paginasiete.bo

Jurguens Montenegro fue presentado oficialmente como jugador de Bolívar. El club anunció que el costarricense tendrá el dorsal 9. Ayer, el tico firmó su vínculo con el cuadro de Tembladerani y aclaró que “el frío me gusta”.

“Me llena de orgullo saber que estoy en el más grande de Bolivia. El jugador que no se motive con esto no merece vestir esta camiseta”, aseguró.

El costarricense habló del desafío que tiene y de la “mala interpretación” que hubo en su llegada por la polémica de la chaqueta. Sonrió y dijo que no vivió ningún momento incómodo. “Me causa un poco de gracia (sonrió) porque me la quité normal, todo tranquilo como por ahí escuché estaba feliz, el frío me gusta pero todo es paso a paso”, manifestó.

Montenegro sabe de la presión del hincha y de la necesidad que tiene Bolívar de marcar goles, por lo que viene a sumar.

“Los delanteros vivimos de goles realmente. Ya si no se me da, por lo menos lo intenté; los delanteros tenemos críticas y es normal, si hago las cosas bien puedo dar muchas alegrías”, enfatizó el delantero de 20 años de edad.

Jurguens espera aportar con goles, ser parte del proyecto Centenario y disputar un torneo internacional, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Dijo que está motivado por jugar uno de esos famosos certámenes.

Según el jugador, llegó “a un grupo sano y comprometido con el club”.