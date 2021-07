Choquehuanca dice que el poder se ejerce desde el Gobierno y niega un triunvirato con Evo

Las acusaciones en contra del binomio Luis Arce-David Choquehuanca de permitir la injerencia de Evo Morales en el Gobierno fueron negadas por el propio vicepresidente, quien salió al paso y dijo que las decisiones se toman en Gabinete y que los gobernantes son ellos.

“Hay un solo Gobierno, en las elecciones el pueblo ha votado y la voluntad popular ha hecho que nuestro hermano Luis (Arce) asuma la Presidencia. Estamos en el gobierno nosotros. Evo Morales es presidente del instrumento político y nosotros somos el instrumento (…). El presidente es Luis Arce, yo soy su vicepresidente”, declaró David Choquehuanca, en una entrevista que concedió a F10 Noticias, el nuevo canal de televisión en la ciudad de El Alto.

Las versiones sobre la influencia de Morales en el Gobierno son una avalancha, especialmente en redes sociales donde aseguran que el que gobierna en realidad es el expresidente y los dos actuales mandatarios solo cumplen una función administrativa.

Para el segundo hombre al mando del país estas versiones solo apuntan a intentar dividir al propio Gobierno y al MAS. Sin mencionar nombres, dijo que los intentos de escisión vienen, incluso, desde dentro de las filas del masismo. Actualmente, hay una crítica abierta del diputado Rolando Cuéllar en contra del hombre de confianza de Evo Morales, su exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El bloque

En esa misma línea, señaló que el denominado “bloque Choquehuanca”, que nació en el oriente, ahora pasó a llamarse “generación Choquehuanca”, en alusión directa a la “generación Evo” que hay dentro el MAS.

“Yo les he dicho que no se llamen ‘bloque’ porque eso suena a división, entonces me han dicho que se van a llamar ‘generación Choquehuanca’. Yo les he dicho que puede ser, que se organicen, nadie les puede prohibir”, aseguró y dijo que exhortó al cambio porque no es bueno seguir a los líderes, sino que hay que seguir al pueblo. “No hay que estar detrás de las personas”, apuntó.

Choquehuanca complementó con la labor del Gabinete y aseguró que es desde ese consejo de ministros que se gobierna y desde donde salen todas las decisiones del Ejecutivo, descartando la existencia de un minigabinete, tal como hacía Evo Morales.

Admitió que los electores ya no les dieron los dos tercios porque les mandaron un mensaje: que deben aprender a concertar y por eso, dijo, su intención de buscar el encuentro permanente con otros sectores.

El piropo

Finalmente, lanzó el piropo a la actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Aseguró que esta ciudad es rebelde y que muchas veces ha enseñado a “los líderes” el camino que deben recorrer y por eso «es una ciudad autoconvocada».

En las últimas elecciones subnacionales Eva Copa le arrancó la Alcaldía al MAS.

“No hay cambio, ahora, aparecen los líderes y El Alto sabe a quién, con quién tiene que trabajar, a quién tiene que apoyar. Es una oportunidad que le dieron a la Eva (Copa) y ella no tiene que fallar, ella tiene mucho potencial para crecer”, lanzó el vicepresidente.