Clases presenciales: la familia del estudiante debe estar vacunada

Luis Escóbar / La Paz

Todos los familiares del estudiante, así como los profesores, personal administrativo y directores deben estar vacunados contra la Covid-19 para retornar a las clases semipresenciales. Esta medida forma parte de los seis requisitos propuestos por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz para volver a las aulas.

“Si la Dirección de Educación puede cumplir con todos estos parámetros, evidentemente se puede retornar a las clases”, dijo ayer el jefe de epidemiología del Sedes paceño, Mayber Aparicio. Entre los seis requisitos están la vacunación de los padres y todo el entorno familiar del niño y educar a los alumnos y profesores sobre las medidas de bioseguridad. (Ver infografía)

En la ciudad de La Paz se vacunó al 67% de su población -416.585 personas con la primera dosis-. Y según el profesional, en esta semana ya se alcanzará la inmunidad colectiva con un 70%. “La Paz cumplió con este requisito (para el retorno a clases), pero hay otros lugares que no realizaron este trabajo, como El Alto”, agregó.

Aparicio explicó que pese a los “esfuerzos”, sólo se alcanzó un 25% con 155.979 personas vacunadas. “Por tanto, no es posible que esta urbe retorne a clases con esta inmunidad (tan baja) de acuerdo a las recomendaciones que nosotros hemos emitido”.

También puede leer: Arias: El COED no recomienda retorno a clases presenciales

El jefe de epidemiología dijo que al ritmo del avance de la vacunación, la inmunización colectiva en El Alto demoraría un mes. “Pero este fin de semana hubo una campaña y 10.000 personas fueron vacunadas. Los trabajos que emprendimos con la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales) y la COR (Central Obrera Regional) permitirán alcanzar la inmunidad colectiva antes de ese tiempo”, sostuvo.

En el área rural, la vacunación alcanzó al 14% y en las pasadas dos semanas subió un punto porcentual. “De la misma forma tendrán dificultades para el retorno a clases”, dijo.

El secretario de desarrollo humano de la Alcaldía de El Alto, Edgar Añaguaya, informó que al menos 40 establecimientos educativos de zonas alejadas al centro urbano ya retornaron a las clases semipresenciales.

“En el área dispersa de El Alto, que representa a un 20%, están pasando clases de forma semipresencial. Pasan dos o tres veces a la semana, hablamos de 40 a 45 unidades educativas”, declaró.

Añaguaya dijo que hoy tienen prevista la entrega de material de bioseguridad para las unidades educativas que están pasando clases de forma semipresencial. Se dará después este equipo al resto de los colegios. “Sabemos que todas están funcionando en la parte administrativa”, dijo.

Observaciones

Varios directores de colegios que se encontraban en la Dirección Distrital de Educación de La Paz (avenida Illimani) cuestionaron la medida.

“No es correcto porque siguen los contagios. Las unidades fiscales y de convenio dependemos de la Alcaldía y todavía no han realizado el mantenimiento. Mi colegio que está en Villa Salomé no tiene las condiciones. Además, los padres y los profesores están divididos, algunos no quieren volver y otros sí”, dijo uno de los directores.

Otro maestro explicó que si bajan los casos se podrá “analizar” la medida para acceder a las clases semipresenciales.

Análisis

El exministro Guillermo Cuentas calificó de positivas las medidas y dijo que sólo se cumplirán si las regiones alcanzan la inmunidad colectiva. “El objetivo de las medidas es garantizar ambientes donde puedan estar todas las personas vacunadas”, aseguró y agregó que así se evitará contagios o decesos.

¿Cómo garantizan? Cuentas dijo que el profesor tiene sus familiares y la exigencia de un entorno vacunado es “una buena decisión” del Sedes.

El especialista agregó que si en un aula de 30 estudiantes, cada uno tiene cinco familiares, además de los profesores y su entorno, ya sumarán 155 personas vacunadas. “Imaginen que hay un millón de estudiantes en el país. Si exige a cada uno, alcanzaremos a cinco millones de personas vacunadas y con eso alcanzamos la inmunidad colectiva”, sostuvo.

Lo complicado, de acuerdo con Cuentas, es reducir el aforo al 50% porque en muchos establecimientos educativos, otros turnos pasan clases en el horario de la tarde. Añadió que el Gobierno debería multiplicar la cantidad de ítems.

¿Autorización para el retorno a clases?