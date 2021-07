¿Combinar vacunas? El Comité Científico recomienda reiniciar el esquema de inmunización

Hay incertidumbre sobre la llegada de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V y el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, no descartó combinar fármacos contra el covid-19. Sin embargo, la presidenta del Comité Científico Nacional, Virginia Paredes recomienda reiniciar el esquema de inmunización.

Protestas y molestia en la población boliviana se registraron en las últimas horas ante la falta del segundo componente de la vacuna rusa. en Sucre, adultos mayores bloquearon las calles, este viernes. Hay retraso en el envío desde Moscú y aún no se ha confirmado la llegada de un nuevo lote.

Ante esta situación, ayer, el viceministro Blanco anunció que si continúa el incumplimiento no se descarta la posibilidad de combinar la vacuna rusa con otra fórmula.

Otra posibilidad que se analiza es la de reiniciar el esquema de vacunación, es decir, las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa podrían recibir la primera y segunda dosis de otra fórmula.

“En caso de persistir el incumplimiento de no tener la segunda dosis en unos días, como se nos ha comprometido, no descartamos ni la posibilidad de combinar con otra vacuna, ni la posibilidad de reiniciar el esquema de vacunación, para eso no hay ninguna dificultad”, aseguró Blanco.