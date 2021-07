¿Cómo murió Yenifer? su familia pide respuestas y la Fiscalía aún no se pronuncia

Fuente: Unitel

Yenifer Ribera Torrico salió de un hotel el jueves 22 de julio a las 14:52, tres minutos después se encuentra en el parqueo del lugar con un hombre identificado como José María V. y luego emprende viaje. Este relato fue hecho por Camila Montaño, prima de esta joven que fue encontrada sin vida el fin de semana en el municipio cruceño de Portachuelo.

La muerte de Yenifer no está esclarecida. Según su familia, no se le ha dado la certeza sobre las causas que derivaron en su fallecimiento y las dudas reinan entre sus allegados que no se explican cómo esta mujer, de 27 años de edad, perdió la vida.

Camila Montaño aseguró en entrevista con La Revista de Unitel que un testigo les dijo que vio la joven junto a la persona que fue a buscarla en el hotel, horas antes de que se encontrara su cuerpo por lo que ellos piden a esta persona que se presente a declarar para que diga lo que ocurrió.