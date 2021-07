Concejal Vaca evidencia falta de atención en centros de salud de Santa Cruz de la Sierra

Fuente: Prensa Demócratas

El concejal Alberto Vaca recorrió los centros de salud Pochola Trapero y Anita Leigue ubicados en la zona norte de la ciudad donde se reunió con vecinos, pacientes y personal de salud para evidenciar la falta de servicios y condiciones en la atención a la ciudadanía.

«La gente no encuentra pruebas de Covid en los centros de salud cercanos a su casa, no hay oxímetro, no hay gendarmes para seguridad, ni teléfono o internet para derivar enfermos de gravedad, hay goteras, entre otras carencias», aseveró.

Ante esta situación, indicó que presentará este miércoles, dos peticiones de informe al alcalde para saber el destino de los recursos de la comuna en el tema sanitario porque el Concejo Municipal ya aprobó dos veces el perdonazo impositivo logrando recaudar Bs 500 millones.

«Se viene la cuarta ola del Covid y la urgencia es la salud para garantizar la vida de los vecinos, estos centros deben estar equipados con medicamentos y con médicos que trabajen con condiciones», puntualizó el legislador, a tiempo de informar, que visitará en estos días los 13 centros de salud de la zona norte hasta llegar a los demás distritos de la capital oriental.