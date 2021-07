Cordano: «El arco de Bolívar es pesado, pero me siento más maduro»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

En el balance tuvo un buen primer semestre, pero no se conforma con lo que alcanzó hasta el momento y va por más en lo que resta del año. Rubén Cordano, arquero del club Bolívar, sabe que este año priorizó lo deportivo antes que lo económico y que esa decisión de fichar por la Academia fue la mejor.

¿Está alcanzando la madurez que necesita todo jugador?

Yo me siento más maduro, lo mismo me comentaron los familiares que tengo. Pienso que esta salida de mi zona de confort me ayudó bastante para madurar en todo sentido y me gusta que sea de esa forma.

Con 22 años tiene la oportunidad de atajar en Bolívar. ¿Es pesado el arco de la Academia?

Es un arco pesado, de mucha responsabilidad, atajar en el equipo más grande de Bolivia no es poca cosa, pero me siento más maduro. En cada partido la hinchada, directivos y los propios compañeros te hacen sentir la exigencia.

Este año Javier Rojas comenzó como titular, pero cuando a usted le dieron la oportunidad no la desaprovechó…

Cuando llegué a Bolívar a principio de año dije que iba a trabajar muy duro y tener una pelea leal con Javier y hasta el día de hoy la seguimos peleando, porque esto es día a día. Cuando el profesor Natxo me dio la confianza yo le respondí con actuaciones.

¿Tampoco es para confiarse?

Sin duda, esto es una batalla del día a día con Javier y el examen final lo damos cada fin de semana. Nadie puede relajarse porque el club no te lo permite, ya que en cada encuentro hay que salir por los tres puntos.

¿Y esta batalla leal con Rojas se trasladó también a la Selección nacional?

La verdad que sí. Compartimos muchas cosas con él, que es una gran persona y un gran amigo. A Rojas tuve la suerte de tenerlo también hace dos años en la Copa América (2019) y en esta nueva edición nos tocó la oportunidad de estar nuevamente en el grupo de arqueros. Ambos nos apoyamos mucho y cuando le tocaba atajar, tenía mi apoyo incondicional; ahora que me toca, siento lo mismo de parte de Javier.

Si el delantero falla un gol tiene otra oportunidad, pero con los arqueros no hay eso…

Un día eres héroe y al otro día villano, eso lo tenemos muy claro, tenemos que lidiar con ello y ser fuertes de la cabeza. Los goleros podemos atajar nueve pelotas, pero si en la décima nos equivocamos nos matan por esa jugada. Es un puesto ingrato.

¿Le quedó algo por decir sobre la actuación que tuvo con Paraguay en la Copa América?

Terminé el encuentro muy tranquilo y con cabeza fría analizamos el video para ver los aciertos y errores en ese juego. Le confesé al profesor (Farías) que la ansiedad de ser el primer partido con la Selección me jugó un poco en contra, pero quedé con la cabeza y la conciencia tranquila de que di lo mejor.

¿Qué aprendieron de Carlos Lampe, con el que estuvieron más de un mes concentrados?

Carlos es una excelente persona, hablamos mucho con él y también reímos bastante, ya que es un personaje que le hace bien a la Selección. De él rescatamos su experiencia y mucha trayectoria en la Verde. Carlos ha vivido muchas cosas que nos transmite y que sirven para crecer.

Al margen de Lampe, ¿le llamó la atención algún golero en especial en la Copa?

Me gustó mucho Fernando Muslera, de Uruguay. Cuando jugamos frente a ellos lo observé mucho porque lo veo como referente y lo sigo desde chico.

¿Dibu Martínez (Argentina), su actuación en los penales?

Lo de Martínez ya lo venía demostrando en su equipo y como Armani dio positivo tuvo su oportunidad y lo demostró bien. En la tanda de los penales se los comió psicológicamente a los colombianos…

¿En alguna definición de penales adoptaría esa actitud?

No en el extremo que lo hizo él, pero sí lo haría por beneficio del club.

Este segundo semestre la palabra es obligación: Bolívar debe salir campeón sí o sí y con la Selección hay que ganar todo en La Paz. ¿Usted lo analiza de esa forma?

Yo a la Selección la veo bien, en crecimiento. Toda la concentración y el trabajo que tuvimos en la Copa América deben reflejarse en las fechas triples que vamos a tener. Si jugamos con la intensidad que tuvimos en algunos momentos en la Copa, nadie podrá hacernos frente, ni Brasil. Si sacamos todos los puntos en La Paz podemos pelear el repechaje.

¿Y Bolívar?

La verdad es que estamos fallando mucho a la hora de concretar porque creamos muchas opciones y no hay fortuna para meterla en el arco rival. Si mejoramos ese aspecto, vamos a pelear el título porque tenemos un gran plantel.

