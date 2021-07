Cuache, un perro a punto de morir le regala basura a sus rescatistas como agradecimiento

Cuache es un perro encantador que creció entre las calles aunque tenía dueños. Cuando iba a morir, lo rescataron y ahora está eternamente agradecido y les lleva regalos a sus cuidadores.

Fuente: Bunko

María Medrano

Muchos perros nacen en un hogar en donde no se responsabilizan y los dejan a la deriva. Cuache es una mezcla de Rottweiler que desde que nació hasta sus 9 años tuvo que sobrevivir a distintos peligros de la calle aunque tuviera familia. Cuando estuvo a punto de morir por una serie de enfermedades, hubieron ángeles que lo rescataron para darle la vida digna que merecía. Ahora muestra su agradecimiento llevándoles basura como regalos.

La historia de Cucahe desde su nacimiento era triste, porque sus principales dueños nunca se responsabilizaron de el, ni de su madre porque los amarraban o dejaban andar en la calle sin sus vacunas y exponiéndolos a peligros de enfermedades y accidentes. Cuando su vida estuvo a punto de culminar para cruzar el arcoiris Refugio Dejando Huellita, Tampico, México lo curó de sus complicaciones y ahora es un perro muy querido y famoso.

Un comienzo muy triste para Cuache

La mamá de Cuache era una perrita de raza Rottweiler, ella tenía la facilidad de entrar y salir cuando quisiera; Al no estar esterilizada quedó embarazada de un perrito mestizo. El embarazo de esta perrita fue de lo más cruel, ya que la amarraron en una azotea con el sol dando a su cara y con mucha hambre y sed. Los parásitos como las garrapatas y pulgas se apoderaban de su cuerpo y ella paciente esperaba dar a luz a sus crías.

De esa camada nació Cuache, con los ojos más bellos que podrías conocer, tenía toda una vida por delante, sin embargo, para su mala suerte, sus primeros dueños eran unos expertos en dejar abandonados a sus caninos.

La madre de Cuache murió a causa de los parásitos en su piel y este perrito quedó huérfano. Los propietarios ahora amarraban a Cuache, pero al ver que este tenía mucha fuerza lo dejaron ir libre como si fuera un perro callejero y solo dándole poca comida, ya que lo consideraban como de la calle. Así pasó 9 años, como si no tuviera una familia y exponiéndose a distintos peligros.

Cuache estuvo a punto de morir

Debido al descuido que paso Cuache se miraba muy mayor aunque solo tenía 9 años de edad pues estaba muy delgado tenía fiebre, apenas podía moverse. Lo más triste es que le diagnosticaron problema renal, erliquia y gusano del corazón, esto debido a su vida tan descuidada. Cuando sus ojitos estuvieron por cerrarse debajo de un carro, ángeles lo lograron ver e inmediatamente lo auxiliaron para rescatarlo.

Una nueva vida para Cuache

Refugio Dejando Huella, Tampico, México y una vecina del barrio lo llevaron de inmediato al médico veterinario y le brindaron todas las atenciones médicas y alimenticias para levantar la salud de este canino. Al poco tiempo y gracias al amor inmenso por los animales, lograron que este canino que estaba desnutrido y muy triste cambiara su semblante.

Aunque trataron de darlo en adopción o se quedara en hogares temporales, este perro le encantaba salir y ser independiente, por lo que su cuidadora principal decidió mejor dejarlo ser libre, pero que supiera que tiene una casa en donde lo cuidan.

«Cuando vi su travesía supe que él no quería irse de su barrio. No le gusta que lo amarren o encierren donde el no quiere, porque hace todo para escapar y lo logra».

Ahora Cuache tiene 12 años y vive en la oficina de este refugio. Además es vigilante y cuidador de todas las mascotas que llegan. Pasa todo el tiempo en el aire acondicionado, duerme 9 horas y tiene sus comidas a tiempo.

Cuache agradece con basura a sus cuidadores

Él ya olvidó su pasado y aunque ha enfermado otras veces sigue de pie para cuidar a sus rescatistas y agradecerles con cosas de la calle como botellas de plástico, platos y cucharas pues en su corazón ya no hay más inseguridades gracias a esos ángeles que lo vieron cuando se sentía invisible.

«Amamos su existencia, amamos que haya llegado a nosotros porque no hay nada más motivante para iniciar un día laboral que te reciba un perrito moviendo la colita, con una mirada feliz y con una enorme piedra en su hocico que apenas puede con ella».

Cuache tiene un club de fans en la página oficial de este refugio pues le hablan, hacen cariños y preguntan constantemente por él, ya que es conocido por su gran carisma y pasado tormentoso, que con mucho amor logró superar.

Si eres de Tampico o quieres adoptar a una mascota, Cuache y el refugio en donde lo rescataron llamado Refugio Dejando Huellitas, Tampico, México te están esperando para contarte lo que es amor y la historia de animalitos que tuvieron un trágico comienzo, pero puedes cambiarlo. De igual manera, si quieres ayudar a uno de ellos o aportar para el cuidado de Cuache y sus alimentos te puedes contactar con ellos. ¡No dejes solo a los perros y gatos de la calle, ellos necesitan de ti!