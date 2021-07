Cuestionan que concursos estatales limiten temáticas

Por Redacción Diario Pagina Siete

domingo, 25 de julio de 2021 · 05:04

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Soruco / La Paz

Desde su inicio uno de los objetivos del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa fue, según indica el Ministerio de Culturas, “promover y fortalecer la educación cívico-patriótica, y realzar el fervor patrio”. Este año la ministra Sabina Orellana pidió que las obras postuladas traten sobre la Covid-19. Para los artistas esto significa imponer un límite a la creatividad y reduce la calidad de las obras presentadas.

Lo mismo ocurre con la convocatoria de la sexta versión de Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo, competencia de escritura organizada por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb), que este año pide a los participantes que se enfoquen en los casos de Sacaba y Senkata: Noviembre en la Memoria.

“El dilema siempre está en utilizar el arte como propaganda y el resultado es que se termina con mal arte y mala propaganda”, manifestó el actor y dramaturgo Luis Bredow, quien en 2015 rechazó el galardón por la película Olvidados.

El músico Donato Espinoza considera que los concursos estatales están manejados de una manera muy política. “Se mezcla la identidad cultural con posturas políticas, especialmente cuando se impone una especie de control a la producción creativa”, manifestó.

Para la dramaturga y actriz Patricia García, este tipo de medidas presentan una limitante, pero no porque un artista no podría trabajar con mucho talento el tema, sino que las piezas terminan siendo parte de una campaña para el organizador.

Pero, la teatrista reconoce que los artistas no tienen otras opciones. “Algunos artistas se suben al carro porque no hay otras fuentes de financiamiento. Sé de personas que preparan trabajos sólo para el Abaroa”.

Asimismo, considera que muchas veces el limitar la temática es hasta redundante. García recordó que el trabajo de gran parte de los creadores se basa en lo que sucede en la realidad, por lo que resulta hasta redundante el pedido de la ministra Orellana de tratar la pandemia de la Covid-19, ya que la enfermedad causó tal impacto que no hay duda que muchas propuestas trabajadas entre el año pasado y éste se referirán al tema.

El cineasta Tonchy Antezana remarcó que seguir los lineamientos termina atando al pensamiento del ente organizador. Eso y que dificulta el trabajo del artista. “Imagínate que cada año el creador tiene que dejar de hacer volar su imaginación para enfocarse en otra cosa muy distinta para poder así obtener los fondos que necesita para continuar”, indicó el director de El cementerio de Elefantes.

Para otros esto es una señal más de la falta de políticas culturales en el país. Carmencita Guillén, de Casa Grito, recordó que estos concursos son, muchas veces, la única fuente de recursos a la que pueden acceder.

Esto hace que se presenten trabajos que no pueden compararse en calidad con otros que produjo el mismo autor.

Eso sí, Guillén reconoce que no es una norma y que en anteriores versiones del premio plurinacional se premiaron obras de gran nivel.

Para Erika Andia las limitaciones van en contra de la misma naturaleza del artista. “Si bien es importante que veamos la coyuntura, obligar a hacerlo tiene efectos negativos para el consumidor de arte. Éste recibirá muchas veces nada más que propaganda mal hecha”.

El viceministro de interculturalidad, Juan Carlos Cordero, por su parte, indicó que la cultura no puede estar alejada de los problemas sociales. En ese sentido recordó que una de las misiones que tienen todas las instancias del Estado es proteger la salud del pueblo boliviano y si se puede aportar desde el arte, es una buena opción.

La bailaora de flamenco Milena Tejada coincidió en este punto. “Son temas de suma importancia para todos. La pandemia nos cambió la vida y lo ocurrido en octubre de 2019 también dejó su marca. Tenemos que hablar de ello”, comentó.

Compartió su opinión Piraí Vaca, quien destacó que, al ser organizador, el Estado tiene el derecho de determinar si se tiene o no una temática. Sin embargo, ambos artistas también coincidieron en señalar que es necesario que se cree un fondo que dé completa libertad creativa.

Por su parte, el escritor Gabriel Mamani Magne rechazó que la temática se mantenga en un tema tan manido como el de la reivindicación marítima. Pero al mismo tiempo remarca la necesidad de presentar temas, como lo ocurrido en 2019, que obliguen a los artistas y población a reflexionar.

“Estamos trabajando en elaborar otros fondos, pero hay que recordar que aún somos novatos en gestión cultural. Eso y que la calidad en arte es algo muy subjetivo”, finalizó Cordero.

Historia del premio

Creación El Premio Plurinacional Eduardo Abaroa fue creado por Decreto Supremo 859 del 29 de abril de 2011.

El Premio Plurinacional Eduardo Abaroa fue creado por Decreto Supremo 859 del 29 de abril de 2011. Inicio La primera versión de la gala se realizó el 23 de marzo de 2012.

La primera versión de la gala se realizó el 23 de marzo de 2012. Convocatoria Tiene 13 categorías divididas en 60 especialidades. Se entregarán 1,5 millones de bolivianos.

Puntos de Vista

Vero Pérez Cantante

“ El arte es motor de sociedades”

“Me parece que el Estado debería dar la libertad al artista de hacer su arte sin ninguna condición, pero para llegar a ese punto primero es necesario que entienda el arte como un motor de sociedades y no como mero ornamento de lo que se entiende por cultura. El arte por naturaleza es personal para, al ser compartido, se vuelva universal y ahí es cuando genera empatía. Creo que es importante entender el papel del sector en la sociedad para luego entender por qué es tan importante que sea libre”.

Gabriel Mamani Magne Escritor

“Tenemos que reflexionar”

“Poner limitantes en concursos como el Eduardo Abaroa es encadenar la creatividad. Especialmente cuando se trata de un tema tan manejado como es la reivindicación marina. Dicho eso, yo no estoy de acuerdo con quienes critican la convocatoria de la fundación, ya que ése es un tema que tenemos que reflexionar para esclarecer lo que sucedió y cómo nos afecta. Parece que cuando se propone hablar de muertes todos piensan que va con una intencionalidad política detrás”.

Piraí Vaca Guitarrista

“Tiene que haber otros concursos”

“Hay que entender que el Estado, que destina el dinero, tiene todo el derecho de determinar los objetivos de ese u otro concurso. Si desde su misma concepción se planteó que los premios Abaroa hablen del mar, pues pueden hacerlo. Eso no se discute. Lo que sí es criticable es que sea lo único que ofrezca el Estado. Está bien que tenga un fondo para promover valores que crean que sea importante, pero no puede ser que no haya otro dedicado a la libre creación e imaginación”.