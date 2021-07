Declaran persona no grata a directora del Noel Kempff; exigen informe al Sernap sobre narcotráfico y desmontes en el parque nacional

Maida Peña, cacique de Porvenir, dijo que solicitaron información sobre la selección de esta directora, y que como Comité de Gestión deberían participar en la selección. «Sin embargo, ella contestó que era solo tuición del Sernap poner a los funcionarios, cosa que no es así, además hubo mucha prepotencia, ha intentado dividir a las comunidades, hacernos confrontar. El día de la elección del Comité de Gestión trató de hacer que participe gente a la que no correspondía estar ahí. Es una mujer muy conflictiva y otro de sus problemas es que no conoce el parque, no ha tenido la voluntad de ir a conocerlo», criticó.