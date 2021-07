Deuda de San José supera los 5 millones de dólares, según prensa nacional

Fuente: lostiempos.com

El club San José de Oruro atraviesa su peor momento institucional y deportivo de su larga historia por una deuda acumulada de 5.396.574 de dólares, que lo tiene al borde de una inminente quiebra, según dio a conocer el programa Futbolmanía.

Ni siquiera la crisis de 1999 y su descenso de categoría fue tan agobiante como la que vive hoy, con una millonaria deuda y menos nueve puntos descontados por no honrar los pagos desde gestiones pasadas.

Según Futbolmanía, este monto que supera los 5 millones de dólares son producto de procesos ejecutoriados de FIFA, el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), procesos laborales e impuestos.

Solo en procesos FIFA la deuda es de 3.028.935 dólares, mientras que a nivel nacional es de 2.367639.

Para honrar las deudas, el actual directorio a la cabeza de Sebastián Bueno se propuso pagar lo adeudado hasta diciembre, pero se espera que un inversor acepte la propuesta del directorio.

Si no se llega a este punto, al no pagarse deudas y no lograr habilitarse a nuevos jugadores, se apelará a futbolistas que actuaron antes y no están habilitados en otro club. También se analiza llamar a una asamblea de socios y liquidar al club en base a la normativa jurídica establecida.