Diputados indagan casos de acoso sexual en el Tribunal Constitucional de Bolivia

La investigación de un caso de acoso sexual y laboral de un jefe de unidad hacia dos funcionarias de su dependencia en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), supuestamente ocurrido en 2018, se activó tras la denuncia de juicio de responsabilidades en contra del magistrado Petronilo Flores, sindicado de proteger al denunciado y, por lo tanto, de mantener el hecho en la impunidad.

Dos funcionarias hicieron la denuncia en instancias administrativas y disciplinarias del TCP en noviembre de 2018, pero en ninguna de las dos prosperó porque el denunciado goza de “protección” de los magistrados y, además, se mantiene en la función pública mientras que las denunciantes están fuera, según la documentación y la declaración informativa que prestaron las víctimas.

El jueves, una de las denunciantes declaró ante el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados dentro de la denuncia de juicio de responsabilidades en contra del tribuno Petronilo Flores por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

La denuncia a la Asamblea la hizo el exviceministro de Transparencia del Gobierno transitorio, Guido Melgar.

DECLARACIÓN

Una de las víctimas, ahora exfuncionaria del TCP, en su declaración testifical dijo haber sufrido un permanente acoso de su jefe en la Unidad de Descolonización. Reveló que en abril de 2019 presentó una denuncia ante la Comisión de Justicia Plural, a la cabeza de la diputada Valeria Silva, pero la misma fue “archivada” y se reactiva dos años después.

Según la exfuncionaria, el denunciado, que era su inmediato superior, le había propuesto mantener relaciones sexuales; en varias ocasiones ella fue víctima de propuestas “indecorosas” y, ante su rechazo, vino el acoso laboral.

Dijo que entró a trabajar al TCP como consultora y que después pasó a la Secretaría Técnica y de Descolonización donde conoció a su jefe, ahora denunciado. Él, desde un principio le mandaba “piropos” como: “qué linda que estás”, “qué bien te queda el pantalón”, “quisiera comerte”; piropos que cada vez eran más “groseros”.

“Me hacía entrar en cada momento a su oficina y cerraba las puertas, me hablaba al oído”, sostuvo.

Incluso denunció que su jefe le pedía salir a tomar un café, una cerveza a un boliche con algunos colegas, invitaciones que ella rechazó. Pero esto, según su versión, motivó una serie de amedrentamientos: mediante otros funcionarios, le hacía saber que su trabajo “no valía nada”. “Me ponía a hacer otros trabajos, no me dejaba salir a hora; todos salían a las 18:30, pero justo a esa hora me encargaba otros trabajos”, relató.

La amenazaba indicando que si “quiere que cambien las cosas, debes portarse bien conmigo”, o “si no quieres quedarte hasta tarde”.

También le insistía en el tema de las relaciones sexuales y le decía que “sería una sola vez” porque “le gustaba”.

“No me gusta hablar más del tema porque me afecta”, señaló la denunciante ante los miembros del Comité, que le pedían más detalles.

REPRESALIAS

Por su declaración, la mujer sigue siendo víctima de represalias por parte del denunciado, que a través de la otra víctima –con la que al parecer llegó a una conciliación– le ofreció “una mejor situación laboral” y “dinero” si se retractaba de su denuncia. Dijo que incluso tiene audios de estas ofertas.

“El funcionario a la fecha sigue trabajando en el TCP haciendo uso de su poder. Goza de protección, pese a no ser abogado trabaja en Secretaría General donde el perfil es de un abogado, recepciona (sic) expedientes con un salario de jefe de secretaria”, sostuvo la víctima.