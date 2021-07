“¿Dónde está Darlin?”, la hermana de la niña desaparecida pregunta por su compañera incondicional de juegos

La última vez que Darlin fue vista por sus familiares, ella estaba jugando en un resbalín metálico del parque que está a pocos metros de la carretera que ingresa a la zona de los valles, en la localidad de Hierba Buena Militar, parte del municipio de Mairana.

El espacio donde la pequeña jugaba además del resbalín hay un par de columpios y un sube y baja, todos viejos pero aptos para ser el mejor lugar del mundo para los niños; sin embargo, el escenario de juegos y risas ahora es visto una y otra vez por los amigos, vecinos y familiares de Darlin, en busca de una pista o alguna seña que permita ubicarla, ya que desde la tarde del sábado la niña de 4 años no apareció más.

Una niña de 7 años, la compañera eterna de juegos de Darlin, la busca y echa en falta su presencia. Es su hermana mayor, que aquella tarde de sábado no la acompañó a jugar al parque. Ahora la extraña y trata de entender por qué sus padres no dejan de llorar por su ausencia y tampoco comprende el movimiento intenso que hay en su casa y su pueblo.

“Ella no entiende mucho lo que está pasando, pero pregunta por su hermana que no está con sus padres”, explica Carla Terrazas, prima de Evelín Merubia, madre de la niña que ha movilizado a grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que están ‘peinando’ Hierba Buena Militar, sus alrededores, el municipio de Mairana y algunas comunas cercanas.

Una y otra vez la gente pasa, mira y se pregunta cómo desapareció Darlin a la vista de todos, en el parque infantil que está al frente de la iglesia del pueblo, al lado de la cooperativa de agua y junto a un pequeño mercadito, donde nadie dijo haber visto nada y tampoco dieron señas de la niña que está más de 48 horas lejos de sus seres queridos.

La mamá de Darlin describe a su hija como una niña de ojos grandes, de piel ‘blanquita’ y de pelo corto. “Tal vez la confundan con un niño, porque su pelito está corto”, relata la afligida madre mientras recuerda la vestimenta de la pequeña como si viera una fotografía del momento: “Está con una chompa color morado claro, una blusa de cuello naranja, un buzo rosado y zapatos del mismo color”.

Freddy Chávez, papá de Darlin, cree que a su hija se la llevaron fuera del pueblo, dice que buscaron por todos lados y no encontraron nada. “Se perdió en menos de diez minutos”, indica el hombre que junto a su esposa vendían pollo frito sobre la carretera, a pocos metros del parque infantil donde fue vista por última vez.

“Ellos no tienen deudas ni problemas con nadie, no entendemos que fue lo que pasó, porque no aparece mi sobrina”, indica Carla, prima de la mamá de Darlin, la niña que mantiene movilizada a la Policía y a un pueblo entero que la busca, mientras en su casa la espera su hermana, que espera que la encuentren porque la extraña.