Doria Medina sobre reunión en la UCB: «Nos convocó primero la gente del MAS y luego recién la Iglesia»

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aseveró que el exministro de Justicia, Héctor Arce y la exsenadora Adriana Salvatierra le convocaron a la reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en noviembre de 2019, y luego recién fue contactado por la Iglesia Católica.

“Lunes 11 de noviembre yo recibo llamada del que era ministro de Justicia Héctor Arce, que me dice ‘por favor Samuel te pido que vayas a una reunión en la UCB para encontrar una solución democrática’. Yo digo que siempre estoy dispuesto a colaborar. Él me llama. SI me convocan yo voy a estar presente para las soluciones pacíficas”, dijo el empresario al programa Que No Me Pierda, de la Red Uno.

Explicó que el exministro no se volvió a contactar, pero que Roberto Moscoso, dirigente de UN y ahora convocado a declarar por el caso del supuesto golpe, fue contactado por la diputada Valeria Silva, quien le pidió el número de celular de Doria Medina con el fin de contactarse con él.

“Y me llama (Adriana) Salvatierra y me convoca. Entonces yo voy convocado por gente del MAS. Luego recién me llama monseñor (Eugenio) Scapellini”, aseveró.

Dijo que Moscoso lo acompañó a esa reunión porque fue el primero en ser contactado por el MAS. “Nos llaman lunes en la mañana, primero la gente del MAS y luego recién la Iglesia”, explicó.

Sin embargo, Doria Medina aseguró que el MAS está implementando una estrategia para distraer la agenda sanitaria y económica, que es la más importante.

