El Censo de 2022 y los mecanismos para la redistribución de escaños

Ante la definición del Censo de Población y Vivienda para el 16 de noviembre de 2022, surgen voces sobre la redistribución de la representación política en la Cámara de Diputados según los resultados del crecimiento poblacional. Una nueva composición será establecida por Ley de la Asamblea.

Legislativa, después del censo de población. Las probabilidades de que unos departamentos ganen y otros pierdan diputaciones adelantan problemas entre regiones, por lo que se plantea que la mejor alternativa es abrir la Constitución Política del Estado (CPE), para incrementar el número de asambleístas.

A días de la confirmación de la realización del CNPV 2022, las regiones se pronuncian a través de sus representantes en relación con diversos aspectos que determinarán este proceso. Estos van desde la redistribución de recursos a gobernaciones y municipios hasta la representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con miras a los comicios generales de 2025.

La mayor expectativa proviene de Santa Cruz, el departamento más grande y poblado. Considerado el motor económico del país, que en los últimos años encabezó la demanda de un nuevo pacto fiscal, pretende una mayor representación política parlamentaria.

“El censo va a dar información, y son los departamentos, el gobierno, el sistema político, quienes tienen que tomar decisiones de cómo va a afectar a la representación, porque hay un candado, una llave. Un nuevo censo tiene que tener una nueva ley y esa ley tiene que salir del Legislativo y es ahí donde se va a producir un intenso debate porque hay pues una actitud penosa que hay que alertar de algunos departamentos que, claro dicen, ahora tenemos más población, por lo tanto me tienen que dar más representación”, refiere el politólogo y experto en sistemas electorales Carlos Cordero.

Se inicia el debate

A más de un año de la realización del censo, de a poco se abre la disputa entre regiones y departamentos con mayor y menor población.

Unos sostienen que por población les corresponde más representación y otros evitarán perderlas en el contexto de los 130 parlamentarios, establecido por la norma constitucional.

En este aspecto, representantes de Santa Cruz plantean, de manera temprana, una mayor presencia en la Cámara de Diputados, por el crecimiento sostenido de su población.

“El gran problema político es que el sistema está diseñado de tal manera que si le damos a Santa Cruz tres diputados más, lamentablemente hay que quitarle a alguien, entonces, habrá que quitarle nuevamente a Potosí, hay que quitarle a Oruro, hay que quitarle a Beni, ese es el problema político. El problema político viene que nuestros hermanos cruceños tienen que ponerse la mano al pecho, no pueden reclamar así no más denme tres y a mi no me importa a quien le quita”, reflexiona Cordero.

Error y proyecciones

Analistas consideran que para evitar conflictos regionales, la salida sería abrir la Constitución y modificar los escaños asignados, 130, en la Cámara de Diputados.

Este debate ya viene desde 2013, después de que se desarrolló el Censo 2012, y antes de ingresar en los comicios generales de 2014.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 25 de septiembre de 2013 presentó una propuesta de distribución de escaños.

Ya en esa oportunidad, Santa Cruz incrementó tres curules; Potosí, Chuquisaca y Beni perdieron a uno, mientras que La Paz, Cochabamba, Oruro, Pando y Tarija mantuvieron el número.

Los datos finales del censo 2012 determinaron que La Paz tenía 2.719.344 habitantes, Santa Cruz 2.657.762, Cochabamba 1.762.761, consituyéndose en los departamentos más poblados.

Seguidos por Potosí con 828.093, Chuquisaca con 581.347, Oruro con 494.587, Tarija con 483.518, Beni con 422.008 y Pando con 110.436.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 La Paz tendría 3.051.947 habitantes, Santa Cruz 3.425.399, Cochabamba 2.117.112, Chuquisaca 661.119, Oruro 553.088, Potosí 9116.087, Tarija 601.214, Beni 516.338 y Pando 163.727.

Con esta nueva proyección, el departamento de Santa Cruz pasa a ser la región más poblada de Bolivia, seguida por La Paz y Cochabamba.

“El artículo 146 en su parágrafo V de la CPE señala que: La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, según el último Censo Nacional, de acuerdo a la ley. Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”, indica el texto constitucional.

“Una vez que salgan los resultados del censo 2022, se espera sea en octubre 2023, el Órgano Electoral debe elaborar una propuesta técnica y ser elevada a la Asamblea Legislativa, para que esta instancia elabore una norma con la distribución en base a los nuevos datos de población”, dice la politóloga Patricia Velasco.

Pero para Cordero, si bien es el proceso a seguir prevé que para encontrar una solución sin afectar a nadie tendría que ser a través de reformas profundas.

“Se tendrá que pensar en la reforma de la Constitución, porque otro de los problemas es que el numero de 130 diputados está constitucionalizado. Este fue un error que se cometió en el momento de aprobar la Constitución de 2009, porque nunca debió constitucionalizarse, se lo ha cerrado en 130.

Entonces, si no se hubiera puesto ese candado ahora hubiéramos incrementado la Cámara de Diputados en cinco, seis, lo necesario”, sostiene.

Para Velasco, ninguna de las regiones van a querer perder en su representación política, porque de acuerdo con las proyecciones del Censo 2022 del INE todas las regiones, de alguna manera, crecieron en diferentes proporciones.

La gran concentración de población en el eje geográfico que une a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, según las proyecciones, equivale al 71 por ciento de la población del país.

CENSOS REALIZADOS EN BOLIVIA

Los censos, que estrictamente abordaron cuestiones de población y vivienda, se realizaron en Bolivia en 1976, 1992, 2001 y 2012, aunque antes también hubo algunas consultas que fueron recuentos de habitantes con algunos datos sobre la naturaleza económica y social, según el INE.

El censo de 2012, que es el más reciente, costo unos 55 millones de dólares y se desarrolló también mediante un préstamo del BM. El estudio determinó que la población de Bolivia era 10.059.856 habitantes.

El primer censo de población se realizó en los primeros años de la existencia de la República de Bolivia, en 1831, durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz.

LA IMPORTANCIA DEL CENSO POBLACIONAL

El Censo de Población y Vivienda brinda los elementos de juicio para que el Estado asigne y distribuya los fondos públicos entre los distintos grupos y regiones del país, con el fin de que el gobierno priorice los programas de inversión pública en educación, salud, saneamiento básico, vivienda, infraestructura y asentamientos humanos, y que defina las políticas públicas.

CUESTIONAN EL NÚMERO DE LEGISLADORES

REDACCIÓN CENTRAL

Ante la inminente reconfiguración de los escaños por región en la Cámara de Diputados surge una serie de planteamientos al respecto, entre ellos, el número de representantes y la desaparición de los legisladores suplentes, entre otros.

En 2013 la nueva asignación de escaños causó protestas y movilizaciones de entes cívicos de ocho regiones en demanda de auditorías, encuestas poscensales, recuentos poblacionales, la anulación del proceso. Ningún departamento estaba dispuesto a ceder sus curules.

Este es un tema que se constituyó en “una pelea de muerte, de declaración de independencia por no perder un escaño”. Es decir, surgieron voces de federalismo.

Al respecto, la exdiputada Jimena Costa en el Observatorio Democrático dijo que “no hay nada que justifique una Asamblea Legislativa con una cámara de Diputados de 130 miembros y el Senado con 36 integrantes, porque nada nos permite decir que 130 funcionan mejor que 90, cuando hay legisladores que no cumplen ninguno de sus roles, mientras que las regiones se matan por no perder un escaño”.

Asimismo, desde su experiencia propone la eliminación de los suplentes, porque no se justifica su existencia. No sólo son un gasto para el Estado, sino que ni siquiera coordinan con titulares.

CENSO SINCERARÁ DATOS DEL PADRÓN

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Ricardo Centellas Guzmán, afirmó que el Censo de Población y Vivienda, anunciado por el Gobierno para 2022, purgará el cuestionado padrón electoral boliviano y sincerará sus cifras, además que lo mismo ocurrirá con los datos de la pobreza en el país.

“Seguramente este censo ayudará a purificar el padrón electoral, a verificar si realmente tiene las cifras correctas porque en varias ocasiones ha sido cuestionado nuestro padrón, entonces, creo que será una experiencia muy positiva para la vida de Bolivia”, indicó Centellas, en contacto con radio Loyola de Fides.

Agregó que otro de los aspectos positivos será el sinceramiento de los datos de la pobreza en el país, con lo que los gobiernos subnacionales deberán extremar esfuerzos y recursos para superarla.

“Esto es un proyecto de muy largo aliento, entonces ojalá que el censo nos muestre realmente la situación actual de Bolivia”, sostuvo el religioso.

MOVILIZACIÓN DE 300 MIL PERSONAS

El viceministro de Planificación, Carlos Guachalla, informó que más de 300.000 personas se movilizarán el día del empadronamiento en el marco del Censo de Población y Vivienda 2022.

La autoridad, en el programa Primer Plano, de Bolivia TV, dijo que se convocará a los estudiantes de quinto y sexto de secundaria para que apoyen en las labores de recopilación de la información.

“Aproximadamente en este año se va a contratar aproximadamente a 3.800 personas. En la etapa censal, en el empadronamiento en sí, se van a requerir aproximadamente más de 300.000 personas que son los alumnos de quinto y sexto de secundaria que van a colaborar a realizar esta actividad y entrevistas en el día del empadronamiento”, manifestó.

Explicó que las más de 3.800 personas a ser contratadas en este año, tendrán como principal actividad la realización de la cartografía que será la base para la realización eficiente del Censo.