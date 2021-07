El crédito del FMI y sus responsables

La defensa del exviceministro del Tesoro y Crédito Público del régimen de Añez, arrestado por el préstamo del FMI, basa su defensa en dos supuestas bases que lo liberaría de toda responsabilidad.

Indican que el exviceministro no firmó ningún crédito y que una rúbrica no lo hace responsable, en este aspecto debemos manifestar que de acuerdo a los incisos g) e i) del Artículo 56 del Decreto Supremo 29894, el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público debe participar en la negociación y contratación de nuevos créditos externos, así como el de controlar la deuda pública interna y externa, por tanto la exautoridad es responsable de dicho crédito ya sea por acción o por omisión y no necesita estampar su firma en los créditos externos, ya que están como una de sus funciones específicas.

La segunda base de su defensa indica la acción financiera realizada no era un crédito, más bien se constituía en una devolución de cuotas al país, nada más falso debido a que el 11 de mayo de 2020 el FMI aprueba “Créditos rápidos” para 11 países (incluido Bolivia), este crédito especificaba un interés anual del 1%, este crédito queda ratificado por el viceministro en una entrevista en un medio cruceño emitido el 18 de junio de 2020 donde indica que este “crédito tiene condiciones mucho más favorable que los créditos asumidos durante los 14 años del ex ministro de economía Luis Arce”, vale decir que esta ex autoridad si aceptaba que era un crédito externo, cuando el periodista le indica que opciones tomaría ya que la asamblea no “quería aprobar” la Ley correspondiente, responde que se hará un Decreto Supremo para autorizar el mismo.

El Artículo 322 indica que la Asamblea Legislativa autorizará la contratación de deuda pública demostrando la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital e intereses, este artículo fue ignorado no solo por el entonces viceministro sino también por el ministro de Economía de ese régimen.

Es lamentable que excelentes profesionales que también ejercen como catedráticos universitarios tengan que caer en la trampa de los politiqueros que en el afán de darle un carácter técnico a las “irregularidades” en el que incurren, hacen que estos profesionales cometan errores y hasta delitos al ignorar procedimientos legales.

El contratar deuda externa y más de instituciones internacionales, están acompañadas no solo de deberes financieros (pagar intereses) sino también de aplicar los lineamientos de estas entidades, tales como el de cuidar el déficit fiscal, así como el tipo de cambio para favorecer las exportaciones (devaluaciones) entre muchas otras, como se daba en la década de los años 90.

El daño económico que se hubiera generado al país va más allá del pago de intereses (24 millones de dólares), nuevamente el país hubiera estado a merced de los lineamientos del FMI, que solo trajeron pobreza y atraso en el tema económico, pero la responsabilidad no solo es del exviceministro también de la MAE es decir del exministro de Economía, ambos deberán asumir su responsabilidad.