El día 23, tras su renuncia, Evo reveló la amenaza a Terceros

Fuente: paginasiete.bo

Pablo Peralta M. / La Paz

Corría el día 23 desde que había renunciado a la Presidencia. Era aún 2019. Evo Morales, el 3 de diciembre de ese año, se sentó delante de un periodista de The Intercept y narró algunos pormenores de sus últimos días en el poder, su dimisión y su salida de Bolivia. Uno de los datos que dio a conocer fue la amenaza del exvicepresidente Álvaro García Linera al entonces comandante de la FAB, Jorge Terceros, para que autorizara el despegue de la nave mexicana que había llegado a recogerlos.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció al poder. El 11, el Gobierno de México envió un avión para -dijo entonces su canciller Marcelo Ebrard- “asegurar su traslado seguro” a ese país norteamericano que le dio asilo. Sin embargo, el despegue de la aeronave enfrentó varios inconvenientes que el expresidente Morales narró en esa entrevista, que fue estrenada el 16 de diciembre de ese año.

“El vicepresidente Álvaro García Linera habló con el comandante de la FAB (y le dijo) ‘Si usted no nos autoriza, aquí va a arder Chimoré’, y recién (el comandante de la FAB) rápidamente dijo ‘comuníquenme con el piloto’, le comunicó (y le dijo) ‘tiene permiso para volar’”, dice Morales en la entrevista.

El exmandatario relata que el avión mexicano llegó a las 21:25, y que en el aeropuerto se habían concentrado miles de personas para evitar “cualquier detención”. Entraron al avión a las 21:30 y cuando “carreteó”, para levantar vuelo, cuenta, el comandante de las FFAA le informa que había culminado el “término de permiso para salir”.

“Nuevamente, volvemos, carreteamos hacia la terminal comercial. En ese momento yo me comuniqué con los compañeros para que no se vayan. Entendí que como ya entramos al avión, ya nos fuimos a la pista para levantar vuelo, los compañeros estaban desconcentrándose y llamé a la gente, nuevamente retornó. Hemos estado como más de media hora (…). Si la gente se desconcentraba, seguro que era intervención al avión o a mí detenerme”, dice Morales.

Según el expresidente, la información que les dieron los pilotos era que “el término de permiso ya se acabó”, y que, además, la nave no tenía la autorización para aterrizar en Lima (Perú). De acuerdo con el relato cronológico que dio, después de aquello, García Linera habló con el entonces comandante de la FAB, Terceros, y le dijo que si no autorizaba el despegue “aquí va a arder Chimoré”.

Morales indica que después de aquella advertencia “recién” el comandante actuó, pidió que le comuniquen con el piloto, a quien le habría dicho “tiene permiso para volar”.

La narración de entonces del exjefe de Estado cobra actualidad, debido a que Terceros declaró que García Linera le llamó y le dijo, supuestamente, que, si no dejaba que el avión mexicano alzara vuelo, iba a “correr sangre”, puesto que los “compañeros del trópico” se estaban alzando.

Esta semana, García Linera estuvo en el programa Que no me pierda, en el que dio su versión sobre la comunicación que tuvo con Terceros, el 11 de noviembre de 2019. “Yo hablé y le dije ‘Si no hay autorización, para que salgamos de Chimoré, muy probablemente, todos, todos, nosotros incluido, y este avión va a arder’, porque la gente estaba enardecida protegiendo a su líder, a su caudillo”, indicó el martes.

El 11 de noviembre de 2020, después de un año de exilio, Morales contó aquella comunicación y subrayó, como una hazaña, las palabras de García Linera. “(…) Y cuando el compañero Álvaro dice ‘ningún problema, general, aquí están más de 10.000 compañeros concentrados. Va a arder el aeropuerto, vamos a arder nosotros, van a arder sus soldados… bajo su responsabilidad’. Esa llamada telefónica ha sido clave”, dijo Morales.

Otro punto de que se aborda en la entrevista es la relación que tenía el exmandatario con las FFAA. A una consulta sobre aquello, Morales le responde: “Durante los más de 13 años de presidencia, gracias a la unidad del pueblo, gracias, sobre todo, a nuestra revolución democrática cultural, varias veces derrotamos el golpismo. Y por, sobre todo, yo tenía mucha confianza en las FFAA. A las FFAA, lo que nunca, equipamos. Sólo un ejemplo: cuando llegué al Gobierno, las FFAA apenas tenían un solo helicóptero, ahora dejamos con 25”.