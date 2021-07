El masismo vive del conflicto

Ante la probada incapacidad el masismo de solucionar los problemas del país, masifican y caldean los conflictos para endilgar responsabilidades del propio gobierno nacional hacia la población. Es Arce Catacora que no puede darnos vacunas, no puede solucionar los problemas de los hospitales y médicos, no puede lograr reactivar la economía del país, retornar a clases sin poner en riesgo a los niños y frenar el masivo contrabando que busca excusas para victimizarse.

Fue el presidente canastas quien prometió que en 100 días la economía del país sería revitalizada después del gobierno transitorio golpista que supuestamente destruyó el país, fue súperlucho quien aseguró que la pandemia sería atendida con más de 23 millones de vacunas que estaban en camino, porque habrían hecho gestiones por adelantado con sus cuates de Rusia y China. Prometió un gobierno sin perseguidos políticos y en ajuste a las leyes nacionales, pero vemos que en nada cumplió.

Fueron 14 años de despilfarro con Evo Morales y ahora serán otros 5 de excusas y dilaciones, el MAS ya no tiene los fondos públicos y las reservas para hacer jauja con la plata de todos. El comunismo en Bolivia se desacreditó internacionalmente y por ello, no consigue los fondos de libre disposición para camuflar su ineptitud. Ahora el camino que queda es buscar culpables y caldear el ambiente para que alguien caiga en el ardid y tome las calles. Son varios días que los propios masistas piden no convulsionar el país, cuando son ellos los que están regando pólvora y combustible por todos lados.

Primer paso: Retomar todos los poderes, nuevamente tienen las cámaras en el parlamento. Capturar el poder judicial para perseguir y encarcelar a la administración de Jeanine Añez. Buscan enfrentar a los potosinos y orureños por el Salar quitando la presencia Policial. Siguen repartiendo tierras e incendiando la Chiquitania. Procesan a todos los militares que acompañaron los hechos de noviembre de 2019 y hacen desaparecer al masista Kaliman. En la Policía Plurinacional lo tiene a Aguilera. Tienen al Ministerio Público a la cabeza de tortilla Lanchipa, que resolvió que jamás existió fraude basado en un informe académico que también indica que hubo irregularidades, pero que el gran fiscal azul interpreta a su antojo. Golpean y procesan a todos los pititas del país y quieren de corolario a Camacho.

Segundo paso: Tienen todo listo para que el primer opositor que levante la cabeza contra el gobierno legítimo del 55% vaya a las mazmorras y ante la Justicia masista. Imagínense que algún militar, policía, político opositor o sector ciudadano cansado de los procesos ilegales decida volver a las protestas callejeras, ese sería el justificativo para que el masismo reitere que hubo golpe y que lo quieren repetir. Al no tener dinero disponible buscarían como quitarlo con distintas acusaciones, no olvidemos que están preparando una norma confiscatoria más draconiana que la 1008. Solo esperan que algún incauto caiga en la trampa para reiniciar la cacería de ciudadanos.

Fuente: Richard Arispe