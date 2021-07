El negocio millonario que Meghan Markle acordó a escondidas de la familia real británica

Meghan Markle, de 39 años, comenzó a trabajar en su proyecto de Netflix con David Furnish, marido del músico Elton John, mucho antes de abandonar Inglaterra, en 2018, informó este domingo el sitio Page Six. Al parecer Markle y Furnish estaban en negociaciones con Netflix mientras Markle todavía era un miembro activo de alto nivel de la familia real británica y aún vivía detrás de los muros del Palacio de Kensington.

En marzo durante su entrevista con Oprah Winfrey, el príncipe Harry insistió en que ni él ni su esposa habían pensado en asociarse con firmas como Netflix y Spotify hasta que abandonaron el Reino Unido y se mudaron a una mansión de USD 14 millones en California.

Harry, de 36 años, se quejó de que a principios de 2020 su familia los cortó financieramente tras el llamado Megxit. Durante la entrevista de la pareja con Oprah, el nieto de Isabel II aseveró que los grandes negocios que hicieron una vez que se mudaron a California “nunca fueron parte del plan”, y agregó: “Eso fue sugerido por otra persona cuando mi familia literalmente me cortó la ayuda económica, y tuve que pagar la seguridad para nosotros “.

El duque de Sussex dijo que pudieron comenzar una nueva vida gracias a los millones que le dejó su difunta madre, la princesa Diana. “Tengo lo que me dejó mi madre, y sin eso, no hubiéramos podido hacer esto”, afirmó, y luego añadió: “Desde mi perspectiva, todo lo que necesitaba era suficiente dinero para pagar la seguridad y mantener a mi familia a salvo”.

FILE PHOTO: Britain’s Prince Harry and his wife Meghan, Duchess of Sussex, arrive at the Endeavour Fund Awards in London, Britain, March 5, 2020. REUTERS/Hannah McKay/File Photo/File Photo