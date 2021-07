El príncipe Harry planea publicar cuatro libros y uno saldría a la luz después de la muerte de la reina Isabel II

Además de su autobiografía, el hijo menor de Lady Di acordó la impresión de tres textos más y uno de ellos estaría escrito por su esposa, la duquesa Meghan Markle

El príncipe Harry firmó un contrato con la editorial estadounidense Penguin Random House para publicar cuatro libros “bomba” y acordó que el segundo salga a la luz sólo después de la muerte de su abuela, la reina Isabel II. Así lo reveló este sábado el periódico británico Daily Mail, que añadió que el acuerdo prevé un anticipo total de USD 40 millones.

Estos nuevos detalles del contrato han generado nerviosismo en el Palacio de Buckingham, donde -según el Daily Mail- hay varias autoridades que temen que esos libros contengan noticias escandalosas sobre la realeza británica.

A principios de esta semana, el príncipe de Sussex, de 36 años, y la editorial anunciaron la publicación de las memorias: la autobiografía se publicará en 2022 durante el histórico Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Y aparentemente la casa real ya ha hecho saber que es probable que los príncipes de Sussex no sean invitados.

Las memorias del hijo menor de Lady Di abarcarían historias desde su infancia hasta el presente, incluido su trabajo en causas solidarias, el servicio militar en Afganistán y la felicidad que halló al ser esposo y padre.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, dijo el príncipe Harry en un comunicado. “Estoy escribiendo esto no como príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, agregó.

Por otro lado, su esposa, Meghan Markle, escribirá una guía de “bienestar” como parte del contrato con Penguin Random House, según reveló el Daily Mail.

Todavía se desconoce cuál será el tema del cuarto libro y quién lo escribirá.

En esta foto de enero de 2020 y facilitada en abril de 2020 por Mattel, el príncipe Harry posa durante la grabación de su introducción al nuevo especial animado ‘Thomas & Friends: The Royal Engine’ (Dave Poultney/Mattel vía AP)

Además, el reporte exclusivo del Daily Mail señaló que, para llegar al acuerdo sobre los cuatro libros, el duque de Sussex pensó en una subasta entre las editoriales que tuviera como base más de USD 24 millones para llegar a casi USD 40 millones. Fue el mismo Harry quien “dirigió” las negociaciones desde California, donde él y Meghan viven con sus hijos en una mansión de USD 15 millones.

Dos editores volaron desde Londres para reunirse con él, mientras que otros participaron en la “subasta” a través de una videollamada, dijeron fuentes al Mail. El príncipe “condujo las negociaciones con una actitud de ‘tómalo o déjalo’”, dijo una fuente editorial.

El acuerdo se produce después de que Harry y su esposa estadounidense fueran noticia mundial por su explosiva entrevista de dos horas con Oprah Winfrey.

Markle recientemente publicó “The Bench”, un libro infantil, y acaba de anunciar su primer proyecto con Netflix; producirá una serie animada sobre la historia de una niña. En tanto, Harry prepara una serie documental sobre los Invictus Games para la plataforma.