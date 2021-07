En cinco años, comisión no da con los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani C. /La Paz

Cuando se recuerdan 41 años de la desaparición y asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz durante el golpe de Estado del 17 de julio de 1980, políticos de la oposición criticaron al Gobierno y a la Comisión de la Verdad que conformó y que en cinco años de trabajo no logra dar con el paradero de los restos del líder socialista.

Rodrigo Paz, senador de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que lo sucedido en Bolivia hace 41 años “fue un verdadero golpe de Estado”, en el que Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros líderes se convirtieron en víctimas de las atrocidades de la dictadura de Luis García Meza.

“La Comisión de la Verdad no ha generado ninguna prueba, no ha dado ningún rastro de lo que el pueblo considera importante saber no sólo por Marcelo Quiroga Santa Cruz sino por muchos bolivianos que en ese golpe de Estado (1980) sufrieron tortura, perdieron la vida”, afirmó Paz en contacto con Página Siete.

José Carlos Gutiérrez, diputado de Creemos, afirmó que se debería crear otra comisión de la verdad, pero para que investigue no sólo las muertes de pasadas dictaduras, sino durante el gobierno de Evo Morales.

“Debe haber una nueva comisión de la verdad que investigue los 15 años de (gobierno) de Evo Morales, porque esos 15 años también han sido desastrosos como las dictaduras: han violado la Constitución, no han respetado un referendo y están persiguiendo políticamente a los opositores”, afirmó Gutiérrez.

El vocero del Movimiento Social Demócrata (MSD), Gonzalo Barrientos, declaró que la falta de avances de la Comisión de la Verdad es una prueba de que no hay la voluntad para un trabajo real.

“Durante cinco años nos han tenido con una serie de informes. Se han comprometido a dar con los restos de Marcelo Quiroga y también con los restos de varios mártires de la democracia. Pero cómo un régimen dictatorial va a conformar una comisión de la verdad para que se dé con los restos de Quiroga Santa Cruz”, indicó el vocero.

El 15 de julio CC envió al ministro de Justicia, Iván Lima, una Petición de Informe Oral (PIO) para que la autoridad explique los avances en la investigación para dar con los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras víctimas de las dictaduras del siglo pasado.

El 23 de mazo, la Comisión de la Verdad entregó al Gobierno su informe final, pero sin esclarecer dónde puedan estar los restos mortales del líder socialista.