Erwin Sánchez: «Oriente tiene que ser competitivo»

El entrenador Erwin Sánchez habló hoy sobre temas importantes relacionados al fútbol nacional como el párate, el rival del domingo y el buen trabajo que viene realizando la institución albiverde bajo la conducción de su presidente Ronald Raldes.

Fuente: Club Oriente Petrolero

Aquí algunas de las partes importantes que dijo Platiní:

SOBRE EL FÚTBOL DE BOLIVIA

¨Nuestros equipos a nivel internacional no son ni la sombra de lo que éramos años anteriores. Que en términos de selección pasa lo mismo. Volvemos hablar como 30 años atrás cuando nadie nos daba pelota, como nadie los tira ahora. Es una pena por el fútbol boliviano. No deberíamos estar hablando de eso¨.

LA IDENTIDAD DE JUEGO DE SU EQUIPO

¨Dios quiera nos permita poder seguir el camino que hemos comenzado. Nosotros de nuestra parte intentamos dar lo mejor que tenemos, porque el compromiso que tenemos con el club es al ciento por ciento. No solamente es cuando venimos a entrenar al equipo. Dios quiera que nos permita tener la fuerza para poder transmitir nuestras ideas a nuestros jugadores y obviamente darle a la hinchada lo que le gusta y es ganar que son la victorias y que el equipo juegue bien¨.

AUSENCIAS PARA ESTE PARTIDO CON GUABIRÁ

¨Es una oportunidad para los que les toque entrar y puedan decir que tienen espacio en este Oriente. Sabemos que vamos a enfrentar a un buen equipo, que tiene tres o cuatro años de trabajo con su mismo entrenador. Asi que no va ser fácil, pero vamos con esas ganas de sacar esas tres unidades haciendo lo nuestro¨.

ONCENO DEFINIDO

«Juegan once. Hace rato me dijeron que Guabirá tenía cinco bajas. No creo que jueguen con seis, seguro que jugaran con once. No tengo el hábito de dar el equipo. Respeto el quien lo hace, cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de estar y la de nosotros obviamente tendrán el equipo como está en el reglamento, 45 minutos antes del partido».