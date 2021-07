Felcc no tiene denuncia para indagar amenaza de Evo y Álvaro de ‘incendiar’ La Paz

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Edson Claure, informó que el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, ya está en la cárcel de Palmasola después de haber sido trasladado desde La Paz en cumplimiento a una orden judicial dentro del caso denominado ‘golpe de Estado’.

Asimismo, el jefe policial señaló que no hay ninguna iniciativa en curso para abrir una investigación contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García, después de la declaración oficial judicializada del general Terceros Lara, señalando que el 2019 ambos lo amenazaron con ‘incendiar’ La Paz si no autorizaba el despegue de un avión mexicano desde Chimoré para el traslado de las dos exautoridades fuera de Bolivia.

Claure aseguró que la Felcc realiza acciones investigativas de manera objetiva ante cualquier denuncia, pero en este caso no hay denuncia alguna y no existe la posibilidad de indagar a Morales y a García Linera, pese a las revelaciones del ex comandante de la FAB.

El coronel Claure dijo que Terceros Lara, arribó de La Paz bajo estricta seguridad y en Palmasola se velará por su seguridad y sus derechos. El nuevo interno ingresó al penal cruceño en torno a las 11:00.

Asimismo, en La Paz, el ex comandante de la Armada Boliviana, el almirante Gonzalo Jarjuri Rada, fue trasladado al penal de Patacamaya cerca del mediodía.