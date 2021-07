“Por qué no decimos: a ver castiguemos a los que hicieron mal las cosas, pero hagámoslo bien administrada, a través de una justicia que no sea parcial, que no obedezca consignas políticas», sostuvo el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández.

Desde la capital oriental, el alcalde Jhonny Fernández pidió juzgar sin “justicia parcializada” los hechos acaecidos en noviembre de 2019 y se solidarizó con las los familiares de las víctimas de las muertes Sacaba y Senkata. Planteó crear una instancia independiente y transparente nacional-internacional para esclarecer si hubo fraude o “golpe de Estado”.

“Por qué no decimos: a ver castiguemos a los que hicieron mal las cosas, pero hagámoslo bien administrada, a través de una justicia que no sea parcial, que no obedezca consignas políticas y de ahí construyamos una agenda de acercamiento”, reflexionó en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Sobre si hubo fraude electoral o golpe de Estado en 2019, Fernández sostuvo que en este caso los informes deben ser “claros y transparentes”, observando que existieron informes de lo ocurrido con cierto sesgo como el de la Organización de Estados Americanos (OEA) que un “día dijo una cosa y al otro otra”.

“Ese debería ser un punto de la agenda, no dejar nada impunidad, pero crear una instancia independiente transparente nacional-internacional y que a través de eso, obviamente, se devele qué pasó y se diga quiénes fueron los actores materiales e intelectuales de esos hechos tan triste para el país, que ojalá no vuelvan a pasar”, afirmó.

Alcalde de Santa Cruz de la Sierra desde mayo, el burgomaestre expresó su solidaridad con las familias de los hechos violentos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), y advirtió que por estos sucesos familias fueron destruidas y quedaron con traumas.

“Dios quiera no vuelva a ocurrir esto, que aprendamos a vivir y a respetarnos en democracia, no puede haber un poder sobre un poder, el poder más grande que tenemos es el ciudadano, no el político”, indicó.

Sobre recurrir a un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien tomó el poder el 12 de noviembre como resultado de reuniones extralegislativas, Fernández advirtió que nada puede quedar en la impunidad.

“Todo se tiene que investigar, nada puede quedar en la impunidad. No pueden violentar un derecho y decir no pasó nada, no importa quién es, si es de El Alto, Cochabamba o de Santa Cruz. Es un boliviano y ese ser humano es una familia, es una ciudadanía la que está mirando todo esto y si me toca jugar un papel dentro de lo que va a ser una agenda nacional debemos cambiar el chip del revanchismo: de que vos me hiciste esto y vos me la pagas en la otra; que vos hiciste esta ley ahora yo te la cambio por otra a mi estilo para destruirte”, expresó.

Fernández criticó el uso de símbolos de la Iglesia en alusión a la Biblia con la que ingresó el excívico Luis Fernando Camacho a Palacio de Gobierno en 2019.

“Creo que tenemos que ser hombres de fe y Dios tiene que estar en todos lados. Es un simbolismo (el Estado Laico) que han querido manejarlo políticamente de un lado y otro; nosotros estamos aquí por un poder de Dios no hay un súper poder y ese simbolismo creo que hay que ir con calma, con mucho cuidado y respeto porque a veces el mal usar el nombre de Dios o los símbolos o un crucifijo o cualquier cosa no es bueno por un hecho coyuntural político, no creo que sea bueno hacer eso”, dijo.

Fernández llamó a recoger lo bueno y enterrar lo malo; además de pedir a los políticos antiguos dejar espacio para los jóvenes.