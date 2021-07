Fondos del desayuno, de suministros y pagos a la deuda pública postergados cubrirán bono escolar que se pagará en el Banco Unión

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía cruceña, Mario Centellas, explicó que los más de Bs 92.000 para el pago del bono de Bs 350 provienen en gran medida de los recursos que no se pagaron de la deuda pública, y de los fondos del desayuno escolar. El beneficio alcanzará a más de 260.000 alumnos del nivel inicial y primario y se cancelará mediante el Banco Unión.

«Nosotros hemos mandado el proyecto de ley al Concejo, estamos hablando de Bs 92.325.000. Los recursos del desayuno escolar son recursos presupuestados de acuerdo a la ley con recursos del IDH, lo que hicimos fue disminuir los gastos por materiales y suministros devengados, no pagados, que vienen de la partida 20210, que son del gobierno municipal. Después hemos tocado el dinero de la amortización de la deuda pública a corto plazo. Además, teníamos un remanente de Bs 4 millones del desayuno escolar que podíamos disponerlos directamente”, detalló.

El funcionario indicó que una vez se termine de pasar los datos de los estudiantes del Ministerio de Educación se inicia a pagar mediante en el Banco Unión.

Sobre las críticas de los concejales opositores de por qué no se incluyó a los estudiantes de secundaria en el beneficio, respondió: «Más que una queja es una excusa para tratar de justificar lo que no hicieron. En primer lugar, el proyecto y la propuesta de nuestro alcalde ha sido dar un bono escolar desde antes de las elecciones. Desde esa época se habló de inicial y primario, para el nivel secundario está programado el tema de las tabletas. Ayer, a los concejales se les ocurrió, por qué no se les da a los de secundaria. Los recursos nos costaron mucho conseguir, son más de 260.000 alumnos que recibirán el bono por más de Bs 92 millones», dijo.