García Linera desmiente declaraciones de Terceros ante la Fiscalía y la FAB informó que no desplegó aviones en noviembre de 2019

Fuente: El Deber Marco Antonio Chuquimia Huallpa, Luis Marcelo Tedesqui Vargas

El exvicepresidente, Álvaro García Linera, reapareció anoche en Red Uno para desmentir las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros. “Son las declaraciones falaces de un golpista”, afirmó al señalar varios puntos que, según él, desvirtúan lo dicho por el militar respecto al 10 y el 11 de noviembre de 2019, antes y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

García Linera dijo que Terceros mintió al decir que se reunió con Evo Morales el 10 de noviembre; también aseguró que el exjefe militar ordenó guardar el avión presidencial para que no traslade a Morales de El Alto a Chimoré y que, una vez en el Chapare, los hizo aterrizar en el hangar militar y no en el aeropuerto. Opinó que su intención era detener al exmandatario y al ex vicepresidente.

Dijo que el documento que el ex comandante de las FFAA, Williams Kaliman leyó sugiriendo la renuncia de Morales fue redactado cuatro veces y que fue fruto de la deliberación del alto mando militar.

También se refirió al avión que llegó de México para recoger a Morales. Desmintió que llevaba militares. Lo que sí reconoció García fue la advertencia de que si Terceros n dejaba despegar el avión con Evo a bordo, iba a arder la zona, porque había 15.000 cocaleros protegiéndolo.

También admitió la presencia de movimientos sociales en La Paz durante los días del conflicto. “¿Quiénes custodiaban el palacio frente a las hordas golpistas? Mineros, 1.000 o 1500 y se iban; venían campesinos y se iban”, sostuvo.

El exministro de Defensa Javier Zavaleta reapareció también y admitió que antes de la renuncia de Evo Morales, varios grupos afines al MAS estaban en La Paz y había otros que estaban llegando para repeler “el golpe de estado”.

Mientras tanto, un informe oficial que fue remitido por el comando de la Fuerza Aérea al comando en jefe de las FFAA confirma que los días 10 y 11 de noviembre de 2019, cuando el expresidente dimitió no hubo movimientos de aviones ni de tropas.

Zavaleta calificó como un exceso las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, quien dijo que Evo Morales hizo traer 2.000 militantes del MAS para combatir a los bloqueadores en la sede de Gobierno. “En esos momentos había varias reuniones de organizaciones sociales en La Paz, no solo por la renuncia del presidente o la reunión que iba a tener el día de su renuncia, sino había eventos de organizaciones sociales”.

Las reuniones de estas organizaciones con el presidente eran permanentes, y cuando llegaba alguna delegación era alojada en algún recinto militar.

FAB

La FAB emitió un informe el 17 de marzo de 2021 por solicitud del fiscal Omar Alcides Mejillones Copana, dentro del proceso de presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, “seguido por el Ministerio Público y Lidia Patty, en contra de Luis Fernando Camacho y otros”.

El informe emitido por el subjefe del Departamento III de la FAB, a su jefe de operaciones, fue realizado el 10 de marzo.

El requerimiento del fiscal pedía que “identifique quién ordenó el vuelo de los aviones 133 de la FAB en fechas 11, 12 y siguientes del mes de noviembre de 2019”. La respuesta, en ese documento, señala lo siguiente: “La FAB no cuenta con el tipo de aviones 133, ni matrículas similares. No obstante, lo más cercano a ese dato son las aeronaves T-33 que fueron desactivadas en la gestión 2017 o aeronaves C-130, las cuales, verificados los planes de vuelo desde y hacia Chimoré en las fechas referidas, no realizaron actividad aérea en ese sector”.

Otro reporte emitido por del jefe del departamento III al director jurídico del Comando en Jefe de las FFAA, coronel Francisco Choque, señala que “habiéndose realizado una revisión en todo el registro de la sección Operaciones del Departamento III, de Defensa y Seguridad, se pudo evidenciar que no se cuenta con ningún documento de órdenes y disposiciones, para el movimiento de tropas y otros”, manifestó.

La exdiputada Susana Rivero (MAS) relató que el 10 de noviembre de 2019 fue llevada a la residencia de la embajadora de México. “Era un contexto de muchísima violencia, ya había militares en las calles, existían sobrevuelos de aviones caza que amedrentaban a las personas con vuelos rasantes y en mi casa un avión me seguía a todas partes (sic) o uno de los aviones”.

Relató que esa noche, y recalcó el domingo 10 “logré contactar a Álvaro García Linera, pues no pude hablar con Evo Morales, para que a través suyo se le comunicara que, incluso con el avión de caza rondando mi nuca no iba a renunciar porque me encontraba en la presidencia en ejercicio de la Cámara Baja”.

De la misma forma, estos informes desmintieron que la FAB hubiera interceptado al expresidente Evo Morales en el aeropuerto de Chimoré del 9 al 12 de noviembre de 2019. “El término ‘interceptación’ dentro de la doctrina de empleo de la Fuerza Aérea significa interrumpir la trayectoria de una aeronave en vuelo con el fin de identificarla”.

El entonces presidente Morales fue trasladado de La Paz a Chimoré el 10 de noviembre de 2019, “con normalidad”, describe.

El comandante de la nave, mayor Magno Charcas, es citado en este informe, y advierte que una vez en tierra, la aeronave recibió la confirmación de parquear en la plataforma militar y luego retornó sin pasajeros

Kaliman

El excomandante de la Armada Gonzalo Jarjuri Rada se acogió al silencio en su declaración. El exjefe militar fue cautelado el domingo y desde ayer se encuentra recluido en la cárcel de Patacamaya.

En la introducción antes del cuestionario, la Fiscalía emitió un juicio de valor. “El Alto Mando Militar al mando del general Williams Kaliman, acompañado de sus coautores deliberaron en fecha 10 de noviembre de 2019 y a horas 16:34 el comandante manifiesta de manera categórica con alevosía y ensañamiento ante los medios (en una conferencia de prensa) que ante la escalada de conflictos que atraviesa el país, velando por la vida y la seguridad de la población y la garantía del imperio de la CPE, de conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las FFAA y luego de analizar la situación política, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Para la Fiscalía este pronunciamiento suprime, lesiona e incurre en figuras penales por desconocer el mandato de Evo Morales.

Jorge Terceros dijo a la Fiscalía que Kaliman sabía que Morales iba a renunciar a la Presidencia y, pese a ello, montó una conferencia de prensa para “hacer quedar bien a las FFAA”, que hasta ese momento, por pedido de Evo, los militares habían permanecido en sus cuarteles pese a que la violencia escalaba en las calles.

Terceros dijo que el plan inicial de Kaliman era “pedir” la renuncia, pero por la observación de un miembro de su Alto Mando Militar cambió el texto que leyó en la conferencia prensa: “Ante la escalada de conflictos que atraviesa el país y velando por la vida, la seguridad y la garantía del imperio de la CPE, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las FFAA y luego de analizar la situación conflictiva, sugerimos al presidente del Estado que renuncie”.

Kaliman ahora se encuentra con paradero desconocido, mientras que cuatro de los cinco exjefes militares que aparecieron ese 10 de noviembre están en prisión.

Este medio accedió a la declaración del almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, quien apareció en esa conferencia de prensa, junto a Kaliman. La Fiscalía le preguntó por qué apareció junto a su comandante en esa conferencia de prensa. “Fue por instrucción verbal del comandante Kaliman. En forma genérica lo que recuerdo es que se comunicó a la población que para evitar pérdida de vidas humanas se sugería al expresidente que renuncie al cargo”.

En ese cuestionario, advirtió que desconoció qué motivó a su comandante a dar la conferencia de prensa, por qué renunció el expresidente ni toda su línea de sucesión y que no recibió ninguna instrucción directa o indirecta de la expresidenta Jeanine Áñez.