Gobernación cruceña coordina con instituciones para trasladar a lagartos de la laguna Palma Verde

Acciones. Los animales no presentan ningún tipo de riesgo para los vivientes de la zona.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación cruceña, por medio del Porgrama de Biodiversidad coordina con otras instituciones para proceder al retiro de lagartos que se encuentran en la Laguna Palme Verde, al este de la ciudad.

Paola Montenegro, responsable de dicho Programa, informó que de acuerdo a la primera inspección en el lugar se logró identificar a 2 adultos y 12 lagartos juveniles de aproximadamente 80 centímetros y también una cantidad considerable de pequeños que miden entre 25 a 30 centímetros.

La responsable, aclaró que estos animales no representan un peligro o riesgo para los humanos. «No significan riesgo para los comunarios ni vivientes de la zona. No se han registrado en Sudamérica ataques de ninguna naturaleza a los humanos», dijo Montenegro, a tiempo de resaltar que el traslado a otros cuerpos de agua será sólo a los juveniles y no así a los adultos que ya viven ahí desde el año 2018. Sin embargo, indicó que este lunes se tiene previsto una reunión en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA) con diferentes instituciones, para definir las acciones a seguir y así determinar el control poblacional de esta especie que se encuentra en la laguna.

En tal sentido adelantó, que se está coordinando con la Secretaría de Medio Ambiente, el Zoológico municipal que dispondrá su equipo de contención y conservación, además del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), para que disponga de logística, considerando que el traslado de los reptiles se dará por la noche.

El jardín botánico podría ser el lugar de destino de los lagartos, dado que han manifestado su disposición de recibir a los reptiles.