Gobierno reporta decrecimiento de -1,2% en el sector financiero de Bolivia

Fuente: No Mentirás PAT (video)Brújula Digital

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reportó el decrecimiento del sector financiero en -1,2% al mes de abril de este año y destacó el crecimiento de sectores como la minería en 34,2% en relación al año pasado.

La autoridad en una entrevista en el programa No Mentirás de la red PAT explicó que esta disminución se debe al diferimiento de créditos como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

«La banca, el año anterior había diferido los créditos y estaba esperando cobrar el crédito adicional, con el decreto 4409 nosotros hemos establecido que eso no era adecuado, entonces el año pasado no se ha hecho una colocación adecuada de los créditos, no han colocado créditos como deberían haber colocado porque estaban esperanzado en estos recursos» explicó Montenegro.

La banca tuvo que afrontar diferimientos por largos periodos en los gobiernos de Jeanine Añez y de Luis Arce Catacora.

En diciembre del año pasado, la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) rechazó la ampliación de la medida porque vulnera la normativa respecto a los créditos en Bolivia.

El Ministro de Economía dijo que la banca tiene que «dinamizar otra vez la entrega de créditos» porque -según dijo- se están recuperando los depósitos. «Los bancos ganan de capturar depósitos y colocarlos» afirmó y concluyó que en la medida de que otros sectores como la construcción y la minería recuperan también lo hará el sector financiero.

Montenegro destacó el crecimiento de la minería en 34,2%; construcción, 17,9%; hidrocarburos, 10,0%, entre otros sectores.