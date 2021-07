Golpes son los que propinó Morales

Pienso, analizo, creo y luego afirmo que el expresidente Evo Morales le propinó al menos 4 golpes de Estado a la democracia boliviana. El primero es dos en uno: haber desconocido el Referéndum de 2016 que le dijo NO a una cuarta elección, y luego violar la Constitución(art.168) que solo permite dos continuas. El segundo, haber forzado al Tribunal Constitucional a probar esa cuarta elección con el argumento de que era ‘su Derecho Humano’. El tercer golpe fue el fraude en las elecciones del 20 octubre 2019. Por último, su estrategia de renuncia (10.XI.19) para un retorno triunfal después, aun a costa de incendiar el país.

Si el cerebro es el órgano que solo «se dedica a pensar» y que todo lo que somos y hacemos se origina ahí, asumo que el expresidente Morales, también presidente vitalicio cocalero y de su partido, el MAS, ha utilizado y utiliza su cerebro para brutalizar la política y usufructuar del poder toda la vida. Con la ayuda de serviles leguleyos, hoy elucubra cómo castigar con la mayor saña a quienes ocuparon parte del poder omnímodo que ejerció durante casi 14 años, tras su renuncia (10.XI.2019) y su huida a México (11.XI.2019). Antes mató por mantener ese poder en Porvenir, Hotel Las Américas, Caranavi, Montero, entre otros sitios.

Y comprobamos de lo que son capaces él y su jacobino vice Álvaro García L. tras las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Jorge Gonzalo Terceros Lara. Ante el Ministerio Público, el General los desnudó: querían ‘quemar’ la ciudad de La Paz al mando de milicias civiles para enfrentar a ciudadanos y cívicos que, en pacíficos paros llevaban 21 días de protesta por el desaprensivo fraude en las elecciones del 20 octubre de ese año.

Según el portal eju.tv, la declaración de Terceros “…da luces sobre las amenazas que recibió de Morales para presionarlo a fin de que garantice el ingreso y salida del avión que AMLO (Andrés Manuel López Obrador) le envió. ‘Él (Evo Morales) me dijo: ‘si no me autoriza el ingreso de ese avión usted será culpable de que los 15.000 compañeros que estaban bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad’ y yo le dije: ‘por favor no haga eso, cómo va a hacer eso, ordéneles que se vuelvan que no cometan eso’ y él me indicó: ‘yo ya no tengo el control’”.

El general Terceros también recibió amenazas del vice. Un día después de su renuncia, recibió su llamada y le dijo que sería responsable de “una matanza y muerte de cientos de ciudadanos en la ciudad de La Paz” si no autorizaba el sobrevuelo de un avión mexicano. Hoy, el general Terrazas está con detención preventiva por 4 meses en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra.

Las declaraciones de Terrazas tiran por la borda el relato del golpe de Estado. ¿A quién habría ‘golpeado’, si él y el jacobino, ya habían renunciado, dejando un vacío de poder porque también instruyeron la renuncia de quienes estaban en la línea sucesoria? Los golpes los dio Morales. Le creemos a Terrazas porque Morales y los suyos son mentirosos, negacionistas y sociópatas.

El general Terceros asegura que el excomandante de las FFAA, William Kaliman, sabía que Morales renunciaría tres horas antes de sugerirle que lo hiciera. Y lo hizo de forma unilateral, sin consulta ni debate con sus camaradas. ¿Era parte de la estrategia? Antes le había sugerido que acepte una segunda vuelta, que es lo que ameritaba según los datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, frenada en seco al 83% del conteo, aquella noche de octubre del 2019.

“Volveremos y seremos millones” dijo Morales cuando renunció. Volvió al cabo de 11 meses aupado en 55% de votos que obtuvo su delfín, Luis Arce, votos siempre bajo sospechas por el millón de votantes extra que tendría el Padrón Electoral, desde 2009. De ahí las sucesivas victorias electorales de Morales. Rosario Baptista, vocal del Tribunal Electoral, recién suspendida de su cargo, será sometida a proceso –puede terminar presa- después de haber dicho que el padrón electoral debía ser revisado. Otras voces lo exigimos antes y ahora.

El fracaso de la estrategia de Morales y sus compinches se debe, entre otros factores por aquello de que la realidad es síntesis de múltiples determinaciones, a la senadora Eva Copa y su colega Sergio Choque, ambos del MAS. Ellos y otros decidieron dar continuidad a las labores del Poder Legislativo, reconocieron a Jeanine Añez como presidenta constitucional, aprobaron la convocatoria a nuevas elecciones y el cambio de autoridades electorales, pero obstaculizaron tenazmente la gestión del gobierno interino. Bien señala el periodista Eduardo Bowles: “fueron más inteligentes que los cubanos, los Quintana y demás golpistas y por eso ahora se quieren vengar”. La venganza contra Eva Copa, al no elegirla como candidata del MAS a la Alcaldía de El Alto, es una venganza pírrica: con 67 % de los votos, ella ganó con otra sigla.

Morales padece de irrefrenables impulsos de dominación y sed de venganza. Y mete presos a inocentes, como a la expresidenta que nunca cometió los delitos que se le imputan, lo mismo que el exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink, quien tampoco firmó contratos lesivos al Estado ni hizo daño económico alguno. Igual que las más de 20 personas presas del gobierno constitucional interino.

El cerebro de Morales solo piensa en el poder y sigue dando órdenes desde su reino cocalero en Chapare, por encima del presidente Arce. El impulso de dominación le ha podrido el alma, que está en el cerebro.