Hay migración a Cotoca y La Guardia para recibir la vacuna Jhonson & Jhonson y Sedes llama a no escoger marcas

Fuente: eldia.com.bo

La aplicación de vacunas Jhonson & Jhonson en municipios aledaños a la región metropolitana (Cotoca y La Guardia) viene generando una migración de personas que buscan preferencialmente la dosis norteamericana, por ser única aplicación según sondeo realizado por este diario.

Diego L. E. que vive en Santa Cruz y recibió la vacuna Janssen dijo que prefirió la marca norteamericana porque se ahorra el estar retornando en una segunda ocasión. «A veces por factor tiempo, uno no puede retornar, entonces preferí esta vacuna y me trasladé a La Guardia», señaló.

«Aproveche que no habían colas y me trasladé a Cotoca donde me aplicaron la vacuna Jhonson y Jhonson y ahora estoy tranquilo porque no tendré que retornar por segunda vez, pero igual tendré en cuenta las medidas de bioseguridad», señaló.

El coordinador del Sedes, Jorge Quiroz, en relación a la “migración” a otros municipios donde aplican la vacuna Johnson & Johnson, hizo un llamado a la población asegurando que la mejor vacuna es la que se encuentra en el puesto de inmunización, sea cual fuese la marca del laboratorio. “Tenemos que ser responsables como persona y como población en general y no migrar un punto específico buscando una marca específica de vacuna (…), no nos aboquemos a una marca de vacunas, ¡aboquémonos a la responsabilidad de inmunizarnos! (…)”, resaltó.

Quiroz hizo un llamado a los municipios que se sientan «afectados» de poner mayor énfasis como la exigencia del carnet o documento que acredite que las personas que van hacer inmunizadas vivan en la región. Sin embargo, explicó que las vacunas norteamericanas están siendo priorizadas dentro una hoja de ruta y aplicación en regiones lejanas.

Cinco comunidades indígenas se encuentran en listas con las vacunas Jhonson & Jhonson por su fácil manejo y resguardando la cadena de frío. Este sábado las brigadas médicas llegaron a vacunar a pobladores del pueblo indígena Yuracaré Mojeño, en la comunidad El Pallar.

SIN MESQUINDAD. El Secretario Municipal de Salud en La Guardia Neyer Padilla, reconoció el fenómeno de la migración a su región, pero consideró que al tratarse de una vacuna gratuita e universal, no hay porque mezquinar, porque todos vamos con un solo objetivo de inmunizar a cuantas más personas se puedan en el departamento.

«Ayer (Sábado) hemos aplicado 2.100 dosis de quienes 380 eran personas procedentes de Santa Cruz de acuerdo a nuestro registro que manejamos en nuestro municipio, pero insisto no podemos ser mezquinos cuando la vacuna es de acceso gratuito», señaló a El Día.

La autoridad del Sedes reconoció que los casos positivos diarios han disminuido, pero señaló que existen aún, varios pacientes internados en las salas de terapia en el sistema de salud a causa del virus, que siguen “peleando por su vida”, lo que demuestra que el contagio se mantiene elevado. “Solo podemos hablar de haber contenido esta tercera ola, pero no haber controlado esta tercera ola”, agregó.

De acuerdo a las estadísticas epidemiológicas, la autoridad vaticinó que se espera para fines de septiembre u octubre la llegada de la cuarta ola, razón por la cual la inmunización es la única herramienta que puede contener de forma rápida y efectiva otro brote del virus.