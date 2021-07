Horóscopo de Josie Diez Canseco, jueves 15 de julio: ¿Cuál es tu futuro?

Horóscopo de Libra hoy 15 de julio (23 setiembre – 22 de octubre)

Iniciarás un romance lleno de altibajos, dale tiempo, descubrirás que no te has equivocado. Hoy la suerte te sonreirá, pero debes trabajar en proyectos realistas y dejar de lado lo que no te da resultado. Número de suerte, 13.