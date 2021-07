‘Indignación total’: Arias reacciona al sobreseimiento de imputados por la quema de los PumaKatari

“Indignación total”. Así reaccionó el alcalde de La Paz, Iván Arias, al conocer la decisión de la Fiscalía de emitir sobreseimiento, es decir, liberar de responsabilidades, a las tres personas imputadas por el caso de la quema de los buses PumaKatari en 2019.

“Eso es impresionante, ¿cómo puede ser?”, manifestó pasmado Arias a ERBOL, tras conocer la información.

La Fiscalía presentó en junio ante el juzgado del caso la resolución de sobreseimiento a favor de tres personas que eran dirigentes en 2019 y que estuvieron imputadas y hasta encarceladas por la quema de los PumaKatari. El argumento fue que no se había colectado material probatorio suficiente.

“¿Cómo van a hacer eso?”, cuestionó Arias. Agregó que los buses PumaKatari no le pertenecen a un alcalde, sino a todos los paceños.

Los imputados eran dos dirigentes de un sindicato de choferes y una mujer dirigente de la zona Sur. Ellos fueron denunciados por la quema de los buses ocurrida la noche del 10 de noviembre de 2019, en medio de protestas desencadenadas tras las renuncia de Evo Morales.

Según el abogado Fernando Peñaloza, que defiende a la mujer implicada, el Gobierno Municipal objetó la resolución de sobreseimiento y se espera la decisión del fiscal departamental.

El diputado de Comunidad Ciudadana por La Paz, Miguel Roca, criticó a la Fiscalía por no esclarecer el caso y manifestó que el Fiscal General, Juan Lanchipa, debería renunciar si no se castiga a los culpables.

“¿Cómo puede ser que a casi dos años de aquellos luctuosos hechos, la Fiscalía no sepa quién quemó 66 buses? No estamos hablando de un fosforito, no estamos hablando de una bombita molotov que estaba escondida detrás de un muro. 66 buses delante de la ciudadanía y que la Fiscalía no sepa quién es culpable merece la renuncia del fiscal general Lanchipa”, manifestó.

De parte del MAS, el diputado Juanito Angulo consideró que la decisión de la Fiscalía “no cuadra” y que se debería encontrar a los responsables para no dejar la quema en la impunidad.

El oficialista pidió que se esclarezca el caso y mencionó la versión que difundió el dirigente Jesús Vera, en sentido de que la quema habría sido un “autoatentado”.