Iván Arias: “Hay un constante intento de golpe municipal desde el Concejo y la justicia”

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

_¿La Paz tiene algo que festejar este 16 de Julio?

Claro, mucho que festejar. Que no hayamos caído en la pandemia como han caído otras ciudades, habiendo tomado medidas realmente importantes, eso es un logro. Hoy en nuestras fiestas julias estaríamos entre oxígenos y ambulancias. Y yo me preocupé junto con mi equipo de que no sea así, tomamos medidas preventivas.

_¿Cuáles han sido las medidas, por qué no se ha asumido una cuarentena rígida ni a nivel parcial como en el país?

No, porque el objetivo era no asumirlas, porque una cuarentena rígida más en la ciudad no da. Medidas preventivas, yo me posesioné el 3 y el 7 ya estábamos convocando al primer COEM, al Comité de Emergencias Municipal, después de dos semanas recién vino el COED departamental, pero ya tomamos medidas. Sacamos todos los buses, todos los consultorios móviles, aumentamos la capacidad de tomar pruebas antígenas, vacunamos contra la influenza, adelantándonos a ella, equipamos nuestros hospitales, equipamos con kits de medicina, luego establecimos la ruta de la vida con el consultorio móvil, en vez de que la gente venga, nosotros fuimos.

Nosotros, sin el COED departamental que no aceptó, pusimos dos semanas de restricciones, y eso nos ha permitido bajar de 800 casos a lo que tenemos ahora, de 93 a 120. No es que el bicho lo hemos combatido y ya está afuera, pero esas medidas y toda la campaña de concientización y los operativos que hemos hecho, a veces en persona, yo mismo cerrando locales, recorriendo hasta largas horas de la noche han servido. La gente ha respondido, y cuándo tú me dices qué tenemos que festejar es que estamos con vida, que tenemos menos muertos y la otra cosa buena que tenemos que festejar es que somos una de las ciudades que más vacunados tiene contra el Covid.

_¿Tiene el porcentaje?

Estamos llegando al 50% en primera dosis, ojo. Con la campaña que vamos hacer este 18, pensamos llegar a mucho más y queremos ser la primera ciudad. Estamos tomando medidas y hay que festejar, por lo menos, la vida. Hemos querido dar un mensaje con nuestra Tea, la más grande de Bolivia, que la hemos encendido el 1 de julio porque mientras haya vida hay esperanzas, y mientras hay esperanza, hay amor, ternura, hay luz y podemos soñar.

_En la autoevaluación, ¿qué es lo malo de esta gestión, o cree usted que aún es muy pronto para evaluar?

Recién estamos dos meses, pero sí hemos tenido un proceso de autocrítica. Por ejemplo, los desencuentros que hemos tenido con el Concejo Municipal. El jueves tuvimos una reunión de crítica y autocrítica; estamos pagando las consecuencias de ser un movimiento que no viene con un partido sino que es la sumatoria de voluntades, la sumatoria de energías que no están estructuradas bajo un bagaje ideológico, orgánico, pero eso nos hace también auténticos porque somos eso.

Nuestro Concejo Municipal es el reflejo de la ciudad, tenemos desde empresarios hasta comerciantes, transportistas, profesionales, jóvenes y el 95% de ellos sin experiencia política, entonces hemos tenido problemas, se ha reflejado en la prensa.

_¿Ya está subsanado el conflicto de la mayoría en el Concejo?, insisto porque eso es clave para la Gobernabilidad.

Sí, por supuesto. Hemos invertido tiempo, crítica y autocrítica, y disculpas de errores que habríamos cometido. Para mí eso es fundamental, pero todo en el marco de la democracia y de no romper la discusión interna, sólo que hay que entender que esas discusiones deben tener espacio, deben tener momentos.

_¿Cuáles son los desafíos más grandes de su gestión?

Construir esto (muestra la maqueta que está en una de las fotos de la siguiente página), que nosotros llamamos La Paz en paz, moderna y con sus seis pilares, pero que se refleja en la ciudad de mil colores.

Para nosotros la ciudad de mil colores no solamente es un tema de pintura, de cambiar de color a la ciudad, es un tema también de autoestima, de elevar nuestra autoestima, nuestro amor a nuestro territorio, es también un tema turístico por supuesto, es un tema económico.

_¿Implica que las laderas se vean de distintos colores?

Sí, esa es la idea. Implica todo un encuentro entre paceños. ¿Cuál es la idea? Al año lo vamos hacer, es que colegios de la zona sur se unan con los de las zonas periféricas, se conozcan, rompan estos estigmas de que son los “karas”, estos los “taras”, los ricos, los pobres, y más bien se encuentren, y lo harán pintando juntos las casas de las laderas para lograr esto.

_Para que el país lo sepa, ¿las cebras y el bus PumaKatari están en extinción?

No. Quiero decir que hay cosas que son bien paceñas: el Illimani, el plato paceño, las cebras y el PumaKatari. Por ahí me olvido de alguna otra cosa más, la chola paceña, por supuesto. Lucho Revilla me hizo mucha campaña negativa, a propósito del Puma, cuando yo hice una alianza con los transportistas para la campaña, pero eliminar el Puma o las cebras es como querer eliminar el plato paceño.

Los vamos a fortalecer, precisamente este 14 si no me equivoco o 24, no recuerdo bien, estamos re lanzando las Cebras. Estamos en un proceso de relanzamiento y a partir de este encuentro que vamos a tener con el sector del transportes, desde mañana lo primero que vamos hacer es refortalecer y revitalizar el Puma.

_¿Cómo ve las proyecciones del INE con relación al crecimiento de la población con respecto al 2012?

En La Paz, hace años que estamos estacionarios, o sea no somos una ciudad que expulsa población en gran cantidad, pero tampoco recibe, por eso para nosotros el lema La Paz en paz, es fundamental dar esperanza. No quiero que los inversores se vayan de acá. Por ejemplo, en estas fiestas Julias ¿qué estamos haciendo? Aparte de la Tea, el Festival de Drones, esta es una ciudad para soñar; además, su topografía se presta, una guerra de mecatrónica, estoy llamando a todas las unidades de mecatrónica, los mejores están aquí en La Paz.

Estoy facilitando, lo vamos a anunciar el martes, te lo adelanto. Estamos facilitando Tu Catastro, antes para sacar un catastro demoraban entre 6 y 7 meses, pero ahora lo haremos entre 7 y 21 días el más complicado y todo digital. Para construir una casa familiar, la licencia de construcción te tardaba de 3 a 4 meses, nosotros lo haremos en cinco días. ¿Por qué hacemos todo esto?, porque yo quiero que el paceño deje de escapar sus inversiones a otro lugar, que sepa que aquí puede invertir y se lo voy a facilitar en el marco de la ley, pero lo voy a facilitar.

Las alianzas público-privadas para mí son muy importantes. Vamos a peatonalizar sectores de la ciudad, algunos lugares para que se desarrolle la iniciativa privada, lo haremos en San Miguel, vamos a dar incentivos a empresas que aporten a la ciudad construyendo y que aporten al entorno de su construcción, y estoy consciente de que La Paz es conflictiva.

_Santa Cruz ya lo hizo, ¿usted ha pensado en ver un plan para impulsar el Censo?

Yo creo que es necesario tener el Censo. Es necesario tener datos reales que nos permitan clarificar la situación, pero que no nos ocurra como en 2012, que sacaron una cifra primero, luego sacaron otra, y cuando entras a la base de datos del Censo, a lo máximo que llegas es al nivel municipal, pero nunca puedes llegar siquiera a nivel barrial. Cuando la política es la que domina un hecho eminentemente técnico se arruina y ese es el problema del Censo.

Ya deberíamos tener un comité independiente, transparente que nos garantice el proceso del Censo, no los resultados, los resultado van a salir si hemos subido o hemos bajado de población, eso es lo de menos. Tiene que haber confianza en que lo que están diciendo esos datos, que no están manipulados y que no nos ocurra lo del año 2012.

_Hablando de política, usted está lleno de procesos judiciales, ¿Cuántos tiene?

Estamos entre la Fiscalía y la Alcaldía. Tenemos seis procesos abiertos, pero sabíamos que iba a ser así, no nos vamos a rendir por eso, vamos a seguir con optimismo, mirando hacia adelante y trabajando por la ciudad.

_¿Se está conformando un intento de golpe municipal, desde el Concejo y a través de la Justicia?

Hay un constante intento de golpe municipal desde el Concejo y a través de la justicia. Quisieran ver que nuestro Concejo se derrumbe, pero no se derrumba. Estamos unidos, quisieran vernos agotados, no estamos agotados, estamos trabajando siempre. Yo miro para adelante, yo soy para adelante.

_¿Hubo golpe en el país?

No hubo. Las últimas revelaciones hablan por sí solas, el general (Gonzalo) Terceros ha puesto las cosas en su verdadera dimensión.

_¿Usted cree que deberían convocar al gobernador Luis Fernando Camacho a declarar?

Yo creo que debe declarar todos los que permitan esclarecer la verdad adelante, pero nos estamos perdiendo en un dilema de si hubo o no hubo golpe. ¿Sabe? hay tantos desafíos para este país, hay tanta cosa que tenemos que hacer, Dios mío, y que estamos apresando y apresando.

Esta ciudad tiene que mirar al futuro, Dios quiera que nos vacunemos pronto a todos y preparémonos porque se nos puede venir otra vez otro momento de crisis y vamos a estar otra vez lamentándonos. Me da pena que perdamos el tiempo en estas cosas; deberíamos estar gastando el tiempo en cosas más creativas, en cosas que nos hagan reconciliar, los bolivianos necesitamos reconciliarnos, no esto.

_¿Qué sensación le dejan Fernando López y Arturo Murillo?

Es la que dejan a todos los bolivianos, ¿no? Es una sensación de decir, Dios mío, ¿qué pasó?

_¿Usted cree que si no fuera alcalde estuvieran tras las rejas?

No lo sé, quizás sí, quizás no. Todo es una cuestión de las circunstancias, ¿no?

_En su criterio, ¿hay persecución política?

Yo me solidarizo con todos los presos, sea quien sea, porque no hay cárcel de oro. Yo he estado preso en tiempos de García Meza, he sido torturado, sé lo que es la tortura, ya sé lo que es el exilio. Fue a mis 21 años, tengo tres tiros en el cuerpo, entonces sé lo que es la tortura, sé lo que es estar preso, y me da pena que haya gente presa, que haya gente perseguida, cuando en realidad yo creo que el país pide perdón, pide reconciliación, pide estrecharnos la mano, y yo, desde este pequeño Municipio, desde esta ciudad tan hermosa he pregonado, somos la única candidatura que hemos ganado cómo intangible. Algunos me decían: “No pues Negro, no vas a ganar la elección”. “¿Por qué?”, “Porque tienes que ofrecer puentes, tienes que ofrecer edificios, tienes que ofrecer pavimentos.” Entonces hemos ofrecido la paz a La Paz, eso es lo que en el fondo quiere la ciudad, y quiere el país.

_¿Cómo es su relación con Eva Copa?

Con Eva hemos tenido acercamientos. La Paz en paz es eso también, es estar en paz con el resto.

_¿Con Manfred y Johnny?

Con Manfred y Johnny siempre nos encontramos, hablamos e intercambiamos información. Con este tema de los respiradores, para no caer en trampas, porque hay muchos vendedores de humo, igual que con las vacunas, para que no nos vengan a vender humo, es decir hay muy buena relación con los acaldes del eje central en aspectos de gestión.