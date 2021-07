Jamie Foxx; “Llevaba mucho tiempo detrás de interpretar a Tyson, estoy muy emocionado”

Hace unos meses, el actor Jamie Foxx subió unas fotos a su Instagram y los comentarios se llenaron de gente preguntándole por el diseñador de sus gafas de sol. “Todo el mundo creía que eran de marca, pero la verdad es que me las había comprado en una gasolinera”, recuerda hoy en una conversación a través de Zoom. “Así que se me ocurrió la idea de crear una línea de gafas asequibles. Son muy chulas y cuestan menos de 40 dólares, pero no reparamos en gastos durante su fabricación”. Si Foxx suena como un vendedor es porque sabe que ese es el rol que le toca interpretar como fundador, portavoz e imagen de la firma óptica Privé Revaux. Los turnos de entrevista son cortos y el ganador del Oscar por Ray (2005) sabe ir al grano.

“No quiero aprovecharme de la gente famosa que lleva nuestras gafas, pero sí te diré que sus nombres suenan parecido a Hennifer Popez, Jorge Clooney, Billie Eilish… perdón, Billie Eilish Jackson. Todos llevamos gafas en nuestro día a día, pero se nos caen y valen mil o dos mil dólares. Estas cuestan mucho menos, pero están muy bien hechas. El modelo que llevo puesto se llama Foxx. También tenemos gafas para leer. Porque la gente llega a una edad como la mía en que quieres leer pero también llevar gafas de diseño”, explica. Jamie Foxx tiene 53 años y, cuando se quita las gafas y las acerca a la cámara del ordenador para que se aprecie el acabado, está haciendo lo que lleva haciendo desde que nació: buscarse su propia suerte.

A finales de los ochenta Eric Bishop (Texas, 53 años) se cambió el nombre artístico porque en los clubes de comedia solían invitar al escenario a las mujeres primero. Jamie sonaba ambiguo. Tras dos temporadas en el programa In Living Color (1990-1994) recaló en el paro pero no se rindió: para ser una estrella debía comportarse como tal. En 1996 le vendió la telecomedia The Jamie Foxx Show –creada, producida, dirigida y protagonizada por él– a la cadena WB, que acababa de nacer. Fue la serie más vista del canal durante cinco años.

Ahora regresa a la comedia con ¡Papá, deja de avergonzarme! (Netflix), que evoca las series sobre familias negras de los noventa. “En realidad nunca he dejado de hacer comedia”, aclara. “No he hecho monólogos pero en mis entrevistas siempre me pongo en plan gracioso. Es bueno tener algo así, ligero, divertido y con un rollo retro. Además, trabajo con mi hija Corinne”. Corinne Foxx es productora de ¡Papá, deja de avergonzarme! porque la serie está inspirada en el bochorno que sentía cuando era adolescente y Foxx intentaba ir de colega con ella. Lo que no le dio tanta vergüenza, eso sí, fue acompañarle a la ceremonia de los Oscar de 2006. Todo el mundo le decía que cambiase de agente, pero Marcus King lo representa desde sus inicios y Foxx no solo no le despidió, sino que le dio la estatuilla para que la tuviera en su despacho. Tampoco nadie esperaba que aprovechase el tirón para iniciar una carrera musical: Foxx entró en el grupo de Sinatra, Streisand y Crosby como los únicos artistas en tener un Oscar y un número uno musical. Además, él lo logró el mismo año: 2005. ¿Por qué jugar a tantas barajas? “¡Tengo que pagarme la vida!”, aclara.

La siguiente apuesta de Foxx será Tyson, un biopic del boxeador producido por Scorsese. “Llevaba mucho tiempo detrás de este proyecto, estoy muy emocionado con la oportunidad de mostrar facetas desconocidas de esta figura icónica que ha tenido sus altos y sus bajos. Ver la evolución del hombre que capturó nuestra atención. Ver la responsabilidad que implicó aquello. El alboroto. Ver cómo logró aterrizar de pie”, celebra. Aunque de momento no tiene plataforma, a Foxx no le preocupa esperar. Está acostumbrado. Escribió su discurso de agradecimiento del Oscar a los tres años.