Joven arquero boliviano se consagra campeón del torneo paulista sub-20 de futsal

Fuente: El Deber

El flamante campeón del torneo paulista sub-20 de futsal cuenta con un boliviano en sus filas. El Wimpro Guarulhos de San Pablo, Brasil, fichó a principio de año al joven portero Yerko Mauricio Bazán Matías, de 19 años, para que forme parte del equipo sub-20 y del plantel profesional que milita en la primera división.​

Bazán demostró en estos primeros seis meses que es un portero de gran proyección, pues es tomado en cuenta en las dos categorías. En el profesional alterna y el viernes pasado disputó la final del campeonato paulista Sub-20, donde se consagró campeón estadual al derrotar al Mogis Das Cruzes por 3-1.

“Nací en Cochabamba. Mi padre es beniano y mi mamá peruana. A mis ocho me vine a radicar con mi familia a San Pablo. Desde el colegio me gustó jugar futsal y mi tío, Humberto Velasco y que fue arquero de la selección boliviana, me incentivó a que siga practicando. Y eso hice”, contó Bazán, quien hace dos años estuvo seis meses en el equipo juvenil del Málaga de España, para practicar fútbol, pero dijo que no pudo seguir, pese al interés que demostraron en ese club de que se quedara, porque le negaron la renovación de la visa.

Bazán sueña con grandes objetivos en el futsal, que es el afianzarse en el equipo profesional de su club y de ser convocado a la selección boliviana.

“Sigo el futsal boliviano, especialmente cuando los equipos o las selecciones asisten a torneos internacionales. Mi sueño es jugar en la selección; espero lograrlo dentro de poco. Para eso trabajo duro acá”, dijo el joven portero de 1,78 de estatura y que se califica como un guardameta que se para bien bajo su arco, que sabe jugar muy bien a la hora de los saques y que por estas cualidades en el Sub-20 de San Pablo lo catalogaron como el segundo mejor arquero del campeonato.

Bazán confesó también que sigue el fútbol en Brasil y que el equipo de sus amores es el Corinthians. Además, dijo que se considera un fans de Marcelo Martins, el atacante boliviano que juega en el Cruzeiro de Belo Horizonte. “Veo todos los partidos del Cruzeiro por ver a Martins a quien sigo también cuando defiende en la selección”, sostuvo.