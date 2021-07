Jugadores de San José amenazan con no viajar a Cochabamba si no les pagan los sueldos

Fuente: lostiempos.com

Los jugadores del plantel de San José amenazan con no asistir al partido del sábado ante Aurora, si es que la dirigencia Santa no cumple con el pago de sus salarios.

“Si no nos cumplen, no se viaja a Cochabamba. Nosotros ya hicimos conocer la determinación, que se comunicará al presidente del club”, dijo a los medios Osvaldo Nova, arquero de San José.

El capitán santo señaló que existe un documento firmado con el compromiso de la dirigencia de cumplir con los sueldos antes del partido ante Aurora.

“Nosotros estamos esperando a que se pueda cumplir el documento que hemos firmado, pero si no se cumple nosotros ya no entrenaríamos y no viajaríamos a Cochabamba y cada uno buscaría otro destino”, dijo Nova.

Los jugadores señalan que muchos ya cuentan con los recursos ni hacer el pago de los alquileres y el mantenimiento de sus familias.

San José debe enfrentar a Aurora este sábado en el estadio Félix Capriles, desde las 14:30 en la reanudación del Campeonato Único de la División Profesional.