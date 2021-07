“JUGUÉ CON EL CORAZÓN Y ME FUE BIEN…”

Fuente: El Diario

Muchas veces la vida da golpes duros, pero son muy pocos los que perseveran. Este es caso de Angélica Barrios, la raquetbolista que consiguió el subcampeonato mundial en la categoría Open, en el Grand Slam jugado en Estados Unidos.

Barrios tiene el temple de no darse por vencida. La cruceña supo llegar a lo más alto en diferentes eventos deportivos, en la actualidad es una de las máximas representantes nacionales en este deporte.

Sin embargo, el coronavirus le afectó, tanto a ella como su familia, tuvo que lamentar la muerte de su madre. Pese a todo ello, la atleta luchó ante la adversidad para consagrarse como una de las mejores del evento de Estados Unidos.

“Me siento muy agradecida con mi familia por apoyarme. Fue el torneo más duro que tuve físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Tuve varios torneos donde me destaqué, pero este fue especial porque vine de recuperarme del Covid, también de afrontar la realidad porque había perdido a mi mamá hace un mes. Jugué con el corazón y me fue muy bien. A mi mamá no le hubiera gustado que no vaya, así que fui con fe”, manifestó Barrios a FEM, de Deportes El Diario.

La experiencia en Estados Unidos no fue fácil, pese a que consiguió importantes victorias. “Me encantaron mis partidos, aunque estuve más cansada que nunca, porque no estaba tan recuperada físicamente. Tuve partidos grandiosos. De haber llegado a cuartos de final en la profesional y ser subcampeona en la categoría Open me alegra bastante, jugué con mucho corazón y eso es lo que me gusta”, añadió.

ESTUDIO Y DEPORTE

Angélica Barrios, además de ser atleta, es estudiante de medicina. A futuro espera dedicarse a esta rama, debido a que “no se puede vivir del ráquetbol, al menos en este país”.

“El estudio y deporte siempre los tuve juntos, pero ahora es mucho más duro que antes, sin embargo trato de dar el cien por ciento a ambas cosas. Algo que mi mamá me inculcó es que los estudios son primero”, dijo.

El apoyo de sus padres fue fundamental, pero en alguna parte de su vida, ellos recomendaron que ella no estudie esta carrera, al ser muy “exigente”; algo que ella mantuvo como su sueño.

“Mis padres no querían que estudie (medicina) porque es muy duro, pero son las cosas así. Ellos querían que le dedique el tiempo al raquetbol, pero gracias a Dios y el apoyo de ellos lo estoy haciendo. Nunca pensé estar entre los top diez del mundo. Es un sueño también ser una buena doctora”, explicó.

Barrios considera que seguirá en este deporte “hasta que mi carrera de medicina lo permita, nunca pensé que iba a perder a mi mamá y quedarme así: sin el apoyo moral. Si ya no puedo y no tengo el apoyo para asistir a torneos, me tendré que dedicar plenamente a los estudios”.

FUTUROS EVENTOS

“Tenemos el Panamericano en Santa Cruz. El 3 al 11 de septiembre. Hay un mundial de mayores en Guatemala a fin de año la liga profesional de mujeres, estoy buscando apoyo. No quiero perder el ranking, estoy en el puesto 8. Será mi primera experiencia, en el dobles mixto de Denver”, afirmó a FEM.

VALORAR LA VIDA Y A LA FAMILIA

“Es duro perder una madre, hay muchas personas que seguramente están peor. Perder a un ser querido es muy doloroso. Tratemos de seguir nuestra vida, vivir al máximo. Agradecer a Dios, a la vida, por un día más de vida. Yo nunca pensé perder a mi mamá tan temprano, lo que puedo decir es que la vida sigue y que las personas que se van seguro quieren que sigamos viviendo, cumpliendo nuestras metas y retos. Aprovechar cada minuto, disfrutar de las personas que queremos”.

“No me arrepiento” de seguir representando al país»

Angélica Barrios manifestó que tuvo propuestas para representar a otro país, algo que rechazó en otro momento.

“Tuve propuestas de otros países, la verdad con mi familia si era la idea de jugar en un país que me apoye. Pero luego lo pensamos y decidimos dijimos que no, fue aquella vez que salió mi patriotismo, justo fue en las épocas del 2019, en el paro cívico de los 21 días”, explicó.

Contó además que “no me arrepiento de esta decisión, la Boliviana Ciacruz me dan un gran apoyo, esto me hace pensar que en algún momento las cosas van a mejorar. (Pero) Comprendo la situación de otros atletas”

